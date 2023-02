Grzywna lub kara pozbawienia wolności - to może grozić za sprzedaż energetyków dzieciom

Ustawa wprowadza zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom poniżej 18 roku życia. Sprzedaż energetyków nie będzie możliwa także na terenie szkół i innych jednostek systemu oświaty oraz w automatach vendingowych.

Zakaz sprzedaży energetyków nieletnim. A co to jest energetyk?

Ustawa wprowadza definicję napoju energetyzującego. Za taki napój według projektu uznawany jest produkt, w którego składzie znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 mg na litr lub tauryna z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie.

Co grozi za sprzedaż energetyków nieletnim?

W projekcie ustawy czytamy:

Projekt zmiany Ustawy o zdrowiu publicznym

Czytamy, że ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Reklama energetyków. Co wolno a co nie?

Według projektu reklama napojów spełniających powyższą definicję nie będzie możliwa w telewizji, radiu, kinie i teatrze w godz. 6-20.

Projekt zmiany Ustawy o zdrowiu publicznym

Projekt zmiany Ustawy o zdrowiu publicznym

W wielu krajach UE sprzedaż energetyków nieletnim jest zabroniona

Od jakiegoś czasu pojawiają się głosy sprzeciwu wobec sprzedaż napojów energetycznych osobom niepełnoletnim.

Ograniczanie spożycia napojów energetycznych przez młodzież i dzieci to temat, który powraca w Polsce co jakiś czas. W wielu krajach UE sprzedaż energetyków nieletnim jest zabroniona. W Polsce takiego zakazu nie ma, ale to może się zmienić.

W Polsce sprzedaje się 110 mln litrów napojów energetyzujących rocznie. Z tego blisko 10 mln litrów wypijają dzieci i młodzież. Od jakiegoś czasu mówi się, że osoby małoletnie nie powinny mieć tak łatwego dostępu do napojów energetycznych.

W Stanach Zjednoczonych energetyki są zakazane do 21. roku życia. Dania i Norwegia zabroniły ich sprzedaży. W Wielkiej Brytanii i Niemczech ograniczenie w sprzedaży obowiązuje do 16. roku życia, zaś na Litwie i Łotwie do 18. roku życia.

Coraz częściej słyszy się także o przypadkach uzależniania od napojów energetycznych, co jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.