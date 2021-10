Handlowa Solidarność wyłamuje się z porozumienia ws. uszczelnienia zakazu handlu w niedziele

6 października pisaliśmy, że trzy organizacje - Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Handlu i SBHiU NSZZ "Solidarność" - apelują do senatorów o wprowadzenie poprawek do ustawy uszczelniającej handel w niedziele.

Dzień później Alfred Bujara, Przewodniczący Krajowego Sekretariatu BHiU NSZZ „Solidarność”, poinformował, że organizacja po analizie i konsultacjach z drobnymi kupcami cofa rekomendację poprawki nr 3, dotyczącej możliwości powierzania przez mikroprzedsiębiorcę wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta pracownikowi lub zatrudnionemu, który jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem, do ukończenia 26 roku życia albo emerytom.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni z dnia 10 stycznia 2018 r. daje możliwość prowadzenia handlu w niedzielę przez samego przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście we własnym imieniu i na własny rachunek.

- Powyższa propozycja kłóci się z zapisami i założeniami w Ustawie.

Wyjątek ten, może się okazać niebezpiecznym narzędziem do prób obejścia Ustawy lub precedensem do tworzenia kolejnych wyjątków, a w konsekwencji do jej ponownego rozszczelnienia - argumentuje handlowa Solidarność.