Inflacja, zerowy VAT, kontrole w sklepach - handel szykuje się na zmiany

Inflacja najwyższa od 21 lat, żywność drożeje

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI w Polsce zwiększyła się w grudniu do 8,6% r/r wobec 7,8% w listopadzie. Tym samym inflacja osiągnęła najwyższy poziom od listopada 2000 r. i od 9 miesięcy pozostaje powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5% r/r).

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu inflacji była wyższa dynamika cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” (8,6% r/r w grudniu wobec 6,4% w listopadzie), która podniosła inflację o 0,6 pkt. proc. Jednocześnie jest to najwyższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych od maja 2011 r. Wzrost dynamiki cen żywności miał szeroki zakres produktowy i został odnotowany m.in. w kategoriach: „mięso”, „warzywa”, „owoce”, „mleko, sery i jaja”, „oleje i tłuszcze”, „pieczywo i produkty zbożowe” czy też „ryby i owoce morza”.

Co zmieni zerowy VAT?

Rząd chce walczyć z inflacją m.in. poprzez tarczę antyinflacyjną. Od 1 lutego br. VAT na wybraną żywność ma być zerowy. Czy dzięki temu zrobimy tańsze zakupy? - Nie ma pewności, czy obniżka w całości przeniesiona będzie na konsumentów oraz jak wpłynie na strukturę cen - mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.



Według ekspertów z branży retailowej, czasowe obniżenie stawki podatku VAT na żywność z 5% do 0% nie spowoduje widocznej ulgi w portfelach konsumentów. Nie brakuje również odważniejszych opinii, że na przykład producenci i sieci handlowe potraktują to rozwiązanie jako dodatkową możliwość odrobienia różnego rodzaju strat.

– Generalnie Polacy nie odczują tej zmiany. Firmy potraktują to jako możliwość odrobienia marży, którą tracą, ponosząc najróżniejsze koszty stałe i dodatkowe zobowiązania na rzecz państwa. Małe biznesy na pewno tak zrobią, bo ledwie dyszą, chociażby ze względu na rytmiczne podnoszenie wynagrodzenia minimalnego. Duże firmy być może skorzystają, ale to też nie będzie żadna rewolucja. Jednak nie należy się spodziewać, że coś, co kosztuje np. 40 zł, nagle potanieje o 10 czy nawet 5 zł. Jeśli już, to będą to zmiany groszowe, które oczywiście przykryje rosnąca inflacja – komentuje dr Andrzej Maria Faliński, wiceprezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego.



Stawką 5% objęto ok. 2/3 produktów żywnościowych, o czym informuje Robert Krzak z EY Polska, ekspert sektora handlu i produktów konsumenckich. I dodaje, że w grudniu ub.r. wzrost cen artykułów spożywczych wskoczył na historyczny rekord w wysokości 8,6%. Przewidywania na początek 2022 roku nie wskazują na to, że towary spożywcze potanieją. Zdaniem eksperta, obniżenie stawki VAT-u raczej wpłynie pozytywnie na wyhamowanie dalszego wzrostu cen niż na ich spadek. Zapowiedziane zmiany powinny wesprzeć budżety domowe, chociaż w niewielkim stopniu.

UOKiK na straży cen

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zaapelował do sprzedawców o obniżki cen produktów spożywczych po ustawowych zmianach podatku VAT od lutego.



- Zaczynamy stały monitoring cen produktów spożywczych. Do sprawdzanego przez nas cyklicznie koszyka włożymy m.in. takie produkty jak pieczywo, nabiał, warzywa czy owoce. Wartość koszyka dóbr podstawowych będziemy monitorować w największych sieci handlowych w Polsce. Chcemy zweryfikować reakcję sprzedawców na ustawowe obniżki. Zachęcamy również mniejszych przedsiębiorców do odpowiedzialności i niewykorzystywania sytuacji do podnoszenia cen i marż kosztem konsumentów - zapowiedział Tomasz Chróstny.

Zmiany, zmiany

Sprzedawcy wskazują, że rządowa obniżka VAT na żywność z 5 na 0 proc. to dla sieci handlowych wyzwanie organizacyjne związane ze zmianą ustawień w kasach oraz zmianą cenówek na półkach sklepowych. Koszt zmiany w jednym urządzeniu może wynieść nawet 180 zł.



Od lutego w życie wchodzi także ustawa uszczelniająca zakaz handlu w niedziele. Jak będą działały sklepy spożywcze i DIY?

Kolejna duża kara dla sieci handlowej

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na Kaufland Polska Markety blisko 140 mln zł kar w dwóch decyzjach stwierdzających niezgodne z prawem praktyki.

Zdaniem urzędu spółka Kaufland Polska Markety wymagała od dostawców obniżenia ceny produktów rolnych i spożywczych już po ich sprzedaży, nieuczciwie wykorzystując swoją przewagę kontraktową. Ponadto wprowadzała konsumentów w błąd co do kraju pochodzenia warzyw.



Kaufland przeznaczy 70 mln zł na podwyżki wynagrodzeń

Kaufland Polska w tym roku po raz kolejny zwiększy wysokość wynagrodzenia zatrudnionym na wybranych stanowiskach. W związku z planowaną ekspansją sieć stworzy także kolejne miejsca pracy i przeznaczy na ten cel ok. 11 mln zł.



Aktualne wynagrodzenie w sieci Kaufland na stanowisku kasjer-sprzedawca wynosi do 4100 zł brutto. Po podwyżce, która będzie obowiązywać od 1 marca 2022 r., osoby pełniące tę funkcję otrzymają wynagrodzenie w wysokości do 4500 zł brutto. Podwyżki wynagrodzenia obejmą też pracowników logistyki na wybranych stanowiskach.

Biedronka wciąż rośnie

Poznaliśmy wyniki Jeronimo Martins. Przychody Biedronki w całym 2021 roku wzrosły rdr o 8 proc. do 14,542 mld euro. Sprzedaż LFL wzrosła w 2021 roku o 8,3 proc.

Jak podała spółka we wstępnych danych, przychody grupy Jeronimo Martins, (właściciela m.in. sklepów Biedronka) w całym 2021 roku wyniosły 20,889 mld euro, co oznacza wzrost o 8,3 proc. rdr.



W samym czwartym kwartale 2021 roku przychody Jeronimo Martins wyniosły 5,683 mld euro, co oznacza wzrost o 11,5 proc. rdr.

Sieć Biedronka zanotowała w czwartym kwartale 3,912 mld euro przychodów, po wzroście o 10 proc. rdr. Wzrost LfL wyniósł 9,8 proc.

W 2021 roku Biedronka otworzyła 164 nowe sklepy (135 netto), przekraczając swoje wcześniejsze plany.

Chorten i Pro-Detal łączą siły

Dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie to województwa, które obejmie swym zasięgiem nowa spółka Chorten PD. Powstała dzięki zacieśnieniu współpracy Grupy Chorten i Pro-Detalu.

Od stycznia operatorem ponad 160 sklepów, które dotąd działały pod skrzydłami Grupy Chorten i Pro-Detalu, będzie nowa spółka z siedzibą w Warszawie. Jej prezesem został Wojciech Zawieja, prezes zarządu Pro-Detalu, a wiceprezesem – Sylwia Olechno, członek zarządu Grupy Chorten i jej dyrektor generalna. Współpraca pomiędzy dwoma organizacjami kupieckimi trwała już od 2020 roku, a wszystkie placówki handlowe mogły korzystać z warunków handlowych wynegocjowanych przez Grupę Chorten u producentów.