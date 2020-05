Jadwiga Emilewicz: zmierzamy ku pełnemu odmrożeniu

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiada pełne odmrożenie gospodarki od wakacji i otwarcie granic w połowie czerwca. Podkreśla jednak, że to opcja, do której zmierza rząd, ale nikt odpowiedzialny nie powie, że na pewno będzie to 1 lipca - podaje money.pl za Pulsem Biznesu.

Pełne odmrożenie gospodarki możliwe od lipca. - Dziś nikt z pełną odpowiedzialnością nie powie, że nastąpi to 1 lipca, choć w tym kierunku zmierzamy. Otwieramy ją poszczególnymi etapami, co jest uwarunkowane oceną sytuacji epidemicznej dokonaną przez Ministerstwo Zdrowia i premiera - powiedziała "Pulsowi Biznesu" wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Przestrzega jednak, że pełne otwarcie nie oznacza powrotu do sytuacji sprzed pandemii. Pozostaną restrykcje dotyczące zachowania dystansu, liczby osób na metr kwadratowy czy zakazu organizowania imprez masowych. A jeśli sytuacja epidemiczna się pogorszy, możliwy jest powrót do zamrażania gospodarki.