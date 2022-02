Jak pracują sklepy w niedziele?

Aldi

- ALDI działa zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, dostosowując się do zmieniających się okoliczności. Tak będzie i tym razem, wraz z wejściem w życie nowych przepisów sklepy ALDI pozostaną otwarte tylko w niedziele wskazane przepisami jako niedziele handlowe. - odpowiada nam biura prasowe sieci.

Żabka

- Od początku lutego małe sklepy nadal będą działać w dni objęte ograniczeniami handlu (w tym w niedziele), podejmując indywidualnie decyzje z jakiego wyłączenia skorzystają. Większość franczyzobiorców Żabki korzysta z zapisu przewidzianego dla przedsiębiorców prowadzących handel osobiście i na własny rachunek. Jeżeli dana placówka będzie spełniała warunki umożliwiające zastosowanie innych wyłączeń, to również z nich skorzysta - informuje nas sieć.

Biedronka

- Sieć Biedronka co do zasady bezwzględnie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa. Odnosząc się do kwestii niedziel handlowych, serdecznie zapraszamy klientów na zakupy do wszystkich sklepów sieci Biedronka w najbliższą niedzielę handlową, 30 stycznia. Tego dnia w naszych sklepach będzie można zrobić zakupy oraz wesprzeć 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której sieć Biedronka jest sponsorem głównym - w ten sposób sieć odpowiedziała na nasze pytanie o zasady działania sklepów w niedziele.

Lidl

- Nieustannie pracujemy nad tym, aby zakupy w sklepach naszej sieci były komfortowym doświadczeniem. W tym celu wprowadzamy nowe, jeszcze bardziej optymalne rozwiązania oraz zwracamy szczególną uwagę na ekologię. Ponadto w sklepach Lidl Polska znajdują się szerokie alejki, dbamy o odpowiednią ekspozycję artykułów, udostępniamy kasy pierwszeństwa kobietom w ciąży oraz osobom z niepełnosprawnością, a zmotoryzowani klienci mogą skorzystać z dużych parkingów.

Podjęliśmy decyzję, aby sklepy Lidl Polska funkcjonowały również jako placówki pocztowe. Nowa usługa pełniona jest przez firmę DHL. Dzięki tej dodatkowej funkcjonalności klienci mogą odebrać lub nadać paczkę w godzinach funkcjonowania sklepu przez cały tydzień. Lidl Polska operuje na polskim rynku od wielu lat, zawsze działając zgodnie z obowiązującymi przepisami - wykonując nową usługę również dostosujemy się do nowych regulacji prawnych obowiązujących od 1 lutego 2022 r.- czytamy w odpowiedzi sieci Lidl.

Auchan

Od 6 lutego 2022 r. wszystkie sklepy Auchan na terenie Polski będą otwarte od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe (30 stycznia, 10 kwietnia, 24 kwietnia, 26 czerwca, 28 sierpnia, 11 oraz 18 grudnia). W pozostałe niedziele sklepy będą zamknięte.

Kaufland

- Z uwagi na nowelizację ustawy i wielkość przychodów generowanych z usług pocztowych od 1 lutego 2022 roku nasze sklepy będą nieczynne w niedziele niehandlowe - mówi nam Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Topaz

Topaz informuje, że od 1 lutego 2022 sklepy w niedziele niehandlowe pozostaną nieczynne. Natomiast wybrane sklepy Topaz Express, funkcjonujące na podstawie umowy franchisingowej z siecią, mogą pozostać otwarte i funkcjonować na podstawie wyjątków wskazanych w ustawie.

Netto

Od 1 lutego sklepy Netto są otwarte od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe.

Stokrotka

Od 1 lutego 2022 roku sklepy własne Stokrotki nie będą otwarte w niedziele niehandlowe.

Nowe regulacje

Uszczelnienie zakazu handlu w niedziele zaczyna obowiązywać od lutego 2022 r. Jak już pisaliśmy, nasi informatorzy spekulują, że obejście zakazu handlu może zadziałać w przypadku: sprzedaży ryb, szybkich dostaw w 15 minut oraz wykorzystania pomocy rodziny a zatrudnienia pracowników jako "ochroniarzy". Inna opcja dotyczy przekazania sprzedawcom 1-proc. udziałów w sklepie, wtedy będą oni współwłaścicielami (to pomysł dla małych sieci) czy rozszerzenia działalności o gastronomię. Są też pomysły polegające na łączeniu PKD - tu wymienia się prasę, bilety i wyroby tytoniowe.

Co dokładnie się zmienia?

Przypomnijmy, celem ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni jest wyeliminowanie nieprawidłowego stosowania zawartych w ustawie wyłączeń pozwalających na prowadzenie handlu i wykonywanie czynności związanych z handlem w niedzielę i święta.

Zmiany przewidują:

1. zmodyfikowanie zakresu wyłączeń spod zakazu handlu:

- uwarunkowanie wyłączenia placówek pocztowych spod zakazu handlu od pocztowego charakteru przeważającej działalności placówki,

- usunięcie, z wykazu wyłączeń, handlu w centrach pierwszej sprzedaży ryb oraz zawężenie możliwości handlu rybami do sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych, zajmujących się tylko i wyłącznie odbiorem produktów rybnych,

- poszerzenie wyłączeń o handel w placówkach handlowych prowadzących handel materiałami eksploatacyjnymi do maszyn rolniczych, materiałami używanymi w trakcie bieżącej pracy maszyn rolniczych lub narzędziami do wymiany części zamiennych w maszynach rolniczych (w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego),

- poszerzenie wyłączeń o handel w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup produktów pochodzenia rolniczego, w szczególności zboża, rzepaku, rzepiku, buraków cukrowych, roślin białkowych, innych upraw polowych, owoców, warzyw, mleka surowego lub runa leśnego;

2. ustawowe określenie pojęcia „przeważająca działalność”, które to ma oznaczać rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955 i 1641), jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1293).

3. umożliwienie korzystania przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną (który prowadzi handel wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek) z nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków i dziadków. Osoby ww. nie mogą być pracownikami lub zatrudnionymi w placówce handlowej u przedsiębiorcy, który korzysta z ich nieodpłatnej pomocy;

4. nałożenie obowiązku, na placówki handlowe korzystające z określonych rodzajów wyłączeń spod zakazu handlu, prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży (minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji, wzór tej ewidencji oraz szczegółową treść wpisów w tej ewidencji, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego prowadzenia ewidencji oraz przejrzystości, kompletności i dostępności zawartych w niej danych). W toku postępowania kontrolnego inspektor pracy ma prawo do żądania od przedsiębiorcy przedłożenia ww. ewidencji;

5. wprowadzenie sankcji za brak prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu placówki, jak również za prowadzenie tejże ewidencji w sposób niezgodny z przepisami.