Jak wyliczyć liczbę klientów w sklepie? Związkowcy twierdzą, że Biedronka robi to źle

Związkowcy z Biedronki uważają, że sieć źle wdrożyła przepisy określające dopuszczalną liczbę klientów w sklepach.

Handlowa Solidarność poinformowała, że 20 kwietnia Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Jeronimo Martins Polska SA wysłała do z firmy wniosek o wyjaśnienie kwestii związanej z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wskazują na prawdopodobne nieprawidłowe wdrożenie ww. aktu prawnego w sklepach sieci „Biedronka”

- Zgodnie z § 8 ust. 6 pkt 1 cyt. rozporządzenia, od dnia 20 kwietnia 2020 r. do odwołania może przebywać w obiektach handlowych lub usługowych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz placówkach handlowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni, w tym samym czasie, nie więcej niż 4 osoby na 1 stanowisko kasowe, w przypadku gdy powierzchnia na której odbywa się handel lub świadczone są usługi, wynosi nie więcej niż 100 m², albo 1 osoba na 15 m² tej powierzchni, w przypadku gdy powierzchnia na której odbywa się handel lub świadczone są usługi, wynosi więcej niż 100 m², z tym że od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 – 12:00 mogą to być osoby powyżej 65 roku życia. Jednak w sklepach pojawiła się informacja że pracodawca liczy powierzchnie sklepu razem z magazynem i pokojem socjalnym czyli 1100 m², gdzie sala sprzedaży ma około 650 m². Prawidłowe obliczenie powierzchni powinno doprowadzić do wyniku, że w standardowym sklepie może przebywać nie więcej niż 45 osób, a nie 75 - czytamy w piśmie związkowców.

Przypomnijmy, 18 kwietnia Krajowa Sekcja Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” informowała, że rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia dotyczące liczby klientów mogących przebywać jednocześnie w placówkach handlowych powinno jednoznacznie odnosić się do powierzchni handlowej sklepu, nie zaś do powierzchni całkowitej.

Zdaniem związkowców powierzchnia całkowita sklepu stanowi powierzchnię użytkową sklepu zgodnie z zapisami Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dla potrzeb podatku od nieruchomości. O takie rozwiązanie wnioskowała organizacja pracodawców POHiD. Różnica pomiędzy powierzchnią handlową a powierzchnią całkowitą, wynosi ok.30-40% sklepu (magazyny, korytarze, pomieszczenia socjalne i techniczne).