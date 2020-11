Jak zostanie uregulowane zbieranie odpadów opakowaniowych?

W Polsce obecnie toczy się dyskusja o możliwościach wprowadzenia skutecznego systemu zbierania odpadów opakowaniowych. Jak zauważa sekretarz stanu Jacek Ozdoba, automatyzacja systemu zbierania butelek nie jest konieczna do uzyskania wymaganych poziomów selektywnej zbiórki, 77% w 2025 r. oraz 90% w 2029 r.

Wprowadzenie dobrowolnych systemów zbiórki opakowań jednorazowych po napojach w oparciu o zachęty dla konsumenta (drobne kwoty odzwierciedlające wartość surowca, punkty lojalnościowe, kupony, itp.) było dotąd testowane w przeszło 17 krajach, w tym m.in. w Wielkiej Brytanii, Austrii, Hiszpanii, Rumunii. Według analityków firmy TOMRA, regulacje dotyczące systemu kaucyjnego na opakowania jednorazowe są konieczne. „Uregulowanie na poziomie ustawowym zrębów systemu kaucyjnego nie tylko stworzy ramy jego działania, ale też zapewni równą pozycję wszystkich zaangażowanych stron – uważa Anna Sapota, wiceprezes ds. relacji rządowych w Europie Północno-Wschodniej firmy TOMRA. Producenci są za systemem depozytowym.

Niemniej zasadność takiej regulacji wciąż jest rozważana przez urzędników. Jak powiedział sekretarz stanu Jacek Ozdoba odpowiadając na interpelację poselską odnośnie wprowadzenia systemu kaucyjnego: „możliwość wprowadzenia systemu kaucyjnego była rozważana. Niemniej wciąż pojawiają się wątpliwościami dot. uzasadnienia wprowadzenia takiego systemu”, a dalej: „Mając na uwadze wysokie wymagane poziomy selektywnego zbierania, 77% w 2025 r. oraz 90% w 2029 r., przedsiębiorcy prawdopodobnie zdecydują się na wprowadzenie dobrowolnego systemu kaucyjnego na butelki z tworzywa sztucznego, co może się okazać najbardziej efektywnym sposobem uzyskania tak wysokich poziomów zbierania w odniesieniu do tego typu opakowań”.

- Jednolity i scentralizowany system kaucyjny pozwala wykorzystać efekt skali przy optymalizacji kosztów systemu dla producentów, którzy ponoszą jego koszty jako część obowiązków z tytułu rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Jednocześnie zaangażuje on konsumenta, który wie jakie opakowanie i kiedy może oddać, co sprawia, że zaczyna aktywnie uczestniczyć w systemie i poziomy zbiórki rosną” – uważa Anna Sapota.

„Średnia efektywność selektywnej zbiórki butelki PET w ramach systemów depozytowych w Europie to ok. 90%, w systemie zbiórki bezpośredniej z gospodarstw domowych (system „door-to-door”) ok. 60%, w systemie zbiórki w kontenerach do segregacji śmieci, tzw. „dzwonach”, to 40% ” – dodaje Sapota.

Jak zauważył sekretarz stanu Jacek Ozdoba: „W odniesieniu do możliwości wykorzystania automatów do zbierania kaucjonowanych opakowań informuję, że decyzja o utworzeniu systemu kaucyjnego w oparciu o automaty będzie należała do przedsiębiorców, którzy będą korzystali z mechanizmu kaucji w ramach tworzenia przez nich systemu zbierania odpadów opakowaniowych”.

„Takie podejście pojawia się w większości systemów, gdzie to sklepy lub operator systemu decydują o automatyzacji procesu zbiórki. To także umożliwia im efektywne i świadome zarządzanie kosztami systemu” – stwierdza Sapota.