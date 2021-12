Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w sezonie zimowym?

- Podstawowym obowiązkiem pracodawcy, którego zespół wykonuje obowiązki na zewnątrz budynków, jest zapewnienie mu odpowiedniej odzieży zimowej, a jeśli warunki pracy tego wymagają - musi spełniać również wytyczne dotyczące odzieży roboczej lub ochronnej. Kolejnym elementem jest zapewnienie osobom pracującym na zewnątrz posiłków profilaktycznych i ciepłych napoi – oraz oczywiście możliwości ich spożywania w odpowiednich warunkach. Przepisy jasno wskazują również na konieczność przygotowania miejsca do ogrzania się – obecnie praktykuje się wykorzystanie specjalnych kontenerów socjalnych. Jednak nie wolno zapominać o zapewnieniu odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy zarówno biurowej jak i magazynowo - produkcyjnej. Tutaj pośrednim obowiązkiem pracodawcy jest zadbanie o odpowiedni przegląd i konserwacje instalacji grzewczej w zakładzie pracy – wyjaśnia Andrzej Bączkowski, Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy firmy doradczej W&W Consulting.

Codziennym obowiązkiem pracodawcy powinno być również prawidłowe zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych terenu zewnętrznego firmy. Chodzi głównie o odśnieżanie chodników i dróg wewnętrznych (wraz z innymi działaniami przeciwoblodzeniowymi). Przy silnych opadach śniegu pracodawcy muszą pamiętać o usuwaniu pokrywy śnieżnej z dachów i budowli (lub nawisów lodowych z tych dachów). – Niestety jest to obowiązek, którego część pracodawców nie jest świadoma, natomiast jego niewypełnienie grozi nawet katastrofą budowlaną i w konsekwencji ofiarami śmiertelnymi. Dodatkowo, jeśli za ogrodzeniem zakładu pracy znajduje się chodnik leżący na gruncie firmy, ale jest używany do celów publicznych – firma również musi dbać o jego zabezpieczenie w porze zimowej. Zresztą to ostatnie zadanie dotyczy również mniejszych podmiotów, gdzie np. z chodnika publicznego wchodzi się po kilku stopniach do sklepu – muszą być odpowiednio oczyszczone, aby nie stwarzały ryzyka pośliźnięcia czy upadku – dodaje ekspert W&W Consulting.