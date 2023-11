Jakie zmiany w składce zdrowotnej szykuje nowa władza?

Dziś składka zdrowotna zabija przedsiębiorców - stwierdził lider Polski 2050 Szymon Hołownia na antenie TVN24. Zapewnił przy tym, że regulacje dotyczące opłaty znajdą się w przygotowywanej przez opozycję umowie koalicyjnej.

Składka zdrowotna ulegnie zmianie

Pytanie tylko, w którą stronę pójdą rozwiązania nowej koalicji rządzącej.



Koalicja Obywatelska zapowiadała przed wyborami, że chce powrócić do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej, który zmienił rok temu Polski Ład wprowadzony przez ekipę Mateusza Morawieckiego.

Z kolei Polska 2050 w swoim programie zapowiadała składkę zdrowotną "równą dla wszystkich". Co to dokładnie oznacza? Tego nie wiemy. Jedno jest pewne. W wyniku wprowadzenia składki zdrowotnej od dochodu przedsiębiorcy w 2022 roku zapłacili o 6,8 mld zł więcej niż w 2021 roku - wynika z wyliczeń FOR dla money.pl w ramach Licznika Obietnic Wyborczych. To właśnie o tę kwotę toczy się teraz gra.



- Zmiany, jakie wprowadził Polski Ład w kontekście składki zdrowotnej, dotyczą przede wszystkim jednoosobowych działalności gospodarczych, których jest w kraju ok. 2,6 mln. Działają one w mikroskali i to one są najbardziej dotknięte rosnącymi kosztami działalności - wyjaśnia w rozmowie z money.pl Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.

Podaje money.pl