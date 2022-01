Jantar: brak vacatio legis nie daje szans na zmiany stawek VAT na bazach klientów

Ministerstwo wskazuje, że zmiana stawki jest szczególnie istotna przy sprzedaży żywności, gdzie wprowadzono zerową stawkę VAT dla podstawowych produktów żywnościowych, objętych obecnie stawką 5 proc., tj. mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje (np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne).

Jak podkreślono w komunikacie, zmiany w przepisach o VAT dotyczą także Wiążących informacji stawkowych (WIS). Oznaczają bowiem wygaśnięcie 1 lutego 2022 r. WIS wydanych dla towarów, dla których Tarcza 2.0 obniża stawki VAT.

"Zmiany w zakresie VAT objęte Tarczą 2.0 nie wpływają jednak na klasyfikację towarów będących przedmiotem WIS według Nomenklatury scalonej (CN) - ta nie ulega zmianie. Klasyfikacja według CN dla towarów objętych WIS, które wygasną 1 lutego 2022 r., pozostanie aktualna, pod warunkiem że opis, skład, charakter, zastosowanie tych towarów się nie zmienią" - zaznaczono w komunikacie MF.

Resort zapewnił też, że jeśli podatnik wystąpi o wydanie nowej decyzji WIS dla towarów, dla których decyzja wygasła w związku ze zmianami stawek VAT w Tarczy 2.0, "Krajowa Informacja Skarbowa dołoży wszelkich starań, aby wnioski były załatwiane nie później niż w ciągu miesiąca od ich wpływu".

Tomasz Walczak, dyrektor marketingu sieci Intermarche wskazuje, że zmiana stawek VAT w kasach i cenówek przy półkach to ogromne obciążenie dla sklepów. - Część oferty - tej centralnej, zmienimy w dość prosty sposób (z 31 stycznia na 1 lutego) z poziomu centrali, za pomocą naszych systemów informatycznych. Ale Intermarche to franszyza oparta na lokalnych przedsiębiorcach, którzy w szereg produktów zaopatrują się lokalnie. Zmiany tych produktów będą wymagały osobnych, praco- i czasochłonnych procesów w każdym sklepie oddzielnie - wskazuje Tomasz Walczak. - Nie umiem dziś wskazać jaki to będzie dokładnie koszt finansowy, ale wiemy, że będzie on ogromnym obciążeniem dla sklepów. Dodatkowo zmiana cen musi znaleźć odzwierciedlenie także na półkach. W ramach regularnej zmiany oferty zmieniamy max. do 2000 cenówek. Z 31 stycznia na 1 lutego będziemy musieli zmienić ich 6000, a w największych naszych marketach nawet 8000, bo tyle produktów z oferty naszej sieci zostanie objęte redukcją VAT z 5 na 0 proc. Szacujemy, że cały pierwszy tydzień lutego musimy przeznaczyć na zmiany cen na półkach, aby były tożsame z tymi, które w systemie od 1 lutego będą już niższe - informuje Tomasz Walczak.