Kara dla sklepu za niepobieranie opłaty za foliówkę to nawet 20 tys. zł

UOKiK przypomina, że oferujący klientom torby z tworzywa sztucznego – muszą:

- pobierać od nich opłaty recyklingowe,

- pobierane opłaty przekazywać co kwartał do marszałka województwa,

- prowadzić ewidencję tych toreb w danym roku kalendarzowym,

- mieć wpis do Rejestru BDO.

Inspekcja Handlowa sprawdza, jak firmy wypełniają swoje obowiązki – może również nakładać kary. Kara za niepobieranie opłaty recyklingowej wynosi od 500 zł do 20 tys. zł. Maksymalna stawka opłaty recyklingowej za torbę to 1 zł.