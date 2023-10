Kaucja za butelkę po piwie. Zmieniają się przepisy, koniec kłótni przy kasie

Konsumenci często skarżą się na różnice cenowe pomiędzy informacją na półce sklepowej a ceną przy kasie. Ostatnio takie nieporozumienia często zachodzą przy zakupie piw w butelkach zwrotnych. Cena na półce jest inna, a przy kasie inna. Zaskoczony klient dowiaduje się, że wyższa cena wynika z pobrania kaucji za butelkę. Czy informacja o wysokości kaucji powinna być umieszczona na cenówce? Czy sprzedawca powinien przed "skasowaniem" napoju poinformować klienta o kaucji? O to pytamy UOKiK.

Kaucja nie podlega przepisom o obowiązku uwidocznienia cen

- Na finalny koszt zakupu piwa przy kasie składa się jego cena, czyli kwota jaka widnieje na półce sklepowej oraz kaucja za butelkę zwrotną. Kaucja podlega zwrotowi i ze względu na swój charakter nie podlega przepisom o obowiązku uwidocznienia cen. Natomiast dobrym rozwiązaniem jest informowanie kupującego, że jeśli wybrany przez niego produkt jest w opakowaniu zwrotnym, to sprzedawca pobierze kaucję w określonej wysokości. To z pewnością zapobiega nieporozumieniom i należy do tych praktyk, które można nazwać prokonsumenckimi - wyjaśniają nam przedstawiciele urzędu.

Wysokość kaucji musi zostać umieszczona na butelce zwrotnej

Szykują się jednak zmiany w tym zakresie. - Jesteśmy w przededniu zmian prawnych, które mają już od 13 października zobowiązać przedsiębiorców do uwidaczniania na produkcie informacji, że jest to butelka zwrotna i ile wynosi kaucja z tym związana. Wywieszki z ceną pozostaną bez zmian, ale etykieta na piwie zostanie uzupełniona o kwotę kaucji - mówią nam przedstawiciele UOKiK.