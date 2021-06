KE chce, by do 2027 r. wycofano klatki z hodowli wszystkich zwierząt

Komisja Europejska zobowiązała się dziś do wycofania klatek w hodowli zwierząt w całej UE. Komisja planuje wprowadzić zakaz stosowania klatek dla kur, matek świń, cieląt, królików, kaczek, gęsi i innych zwierząt hodowlanych, przewidując datę ich wycofania na rok 2027.

Komisarz UE ds. zdrowia Stella Kyriakides wraz z wiceprzewodniczącą Komisji Věrą Jourovą ogłosiły to na konferencji prasowej, podczas której przedstawiły odpowiedź Komisji na Europejską Inicjatywę Obywatelską „Koniec Epoki Klatkowej – End the Cage Age”, której postulatem był zakaz stosowania klatek w chowie zwierząt hodowlanych.

Komisja ogłosiła, że do końca 2023 r. zamierza "przedstawić wniosek ustawodawczy mający na celu wycofanie i ostateczny zakaz stosowania klatek w odniesieniu do wszystkich gatunków i kategorii zwierząt, o których mowa w Inicjatywie".

Komisja zajmie się również kwestią produktów importowanych z państw spoza UE, zobowiązując się do rozważenia "wprowadzenia zasad lub norm dotyczących produktów importowanych, które byłyby równoważne z zasadami obowiązującymi w UE".

Komisja oceni szczegóły dotyczące sposobu wprowadzenia zakazu do końca przyszłego roku, a jej celem będzie dokonanie rewizji odpowiednich przepisów do końca 2023 r.

Decyzja Komisji jest także wynikiem m.in. zdecydowanego poparcia przez Parlament Europejski rezolucji dotyczącej Inicjatywy, przyjętej przez PE 10 czerwca. Wezwano w niej Komisję Europejską do wycofania klatek dla zwierząt hodowlanych do 2027 r. oraz do zagwarantowania, że wszystkie produkty importowane do UE będą spełniały normy dotyczące hodowli bezklatkowej.