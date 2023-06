Kiedy wchodzą e-faktury? Jaka ulga z tytułu wdrożenia?

Czym jest KSeF

Krajowy System e-Faktur to centralny rejestr prowadzony przez instytucje skarbowe państwa. Od lipca przyszłego roku, przedsiębiorcy będą zobowiązani wysyłać do niego faktury elektroniczne. Przed skierowaniem dokumentu do Senatu, Sejm przyjął nowelizację ustawy.

W odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości, które dotyczyły postępowania w przypadku awarii lub niedostępności systemu, zdecydowano się na wypracowanie zasad na taki wypadek. Przedsiębiorcy w takim wypadku mogą wystawiać faktury poza KSeF. Wśród nich, jest także określenie okresu awarii, który wyznaczać będzie publikacja komunikatów dotyczących jej rozpoczęcia i zakończenia. Pojawiła się również możliwość ponownego jej ogłoszenia.

Jak długo trzeba przechowywać dokumenty?

Dokumenty przesłane do KSeF będą przechowywane w systemie przez 10 lat. licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Co istotne, wbrew wcześniejszym założeniom, wydatki na wdrożenie systemu KSeF w firmach mają być traktowane jak wydatki na badania i rozwój. Pozwoli to na zastosowanie ulgi podatkowej w wysokości nawet 200 proc. poniesionych kosztów. Zgłoszona poprawka to doskonała informacja dla przedsiębiorców, którzy obawiali się wpływu wdrożenia systemu na finanse firm.



W związku z wygaśnięciem okresu przejściowego, od 2025 r. nie będzie możliwości wystawiania faktur za pomocą kas rejestrujących. Fakturą nie będzie również paragon do 450 zł z numerem NIP. W tym wypadku przewidziano jednak wyjątki, jak bilety za przejazdy autostradą.



- Piątkowe posiedzenie sejmu, podczas którego przyjęto nowelę dotyczącą KSeF pokazało, że w rządzie jest zgodność co do tego, czy sam system e-faktur jest potrzebny i oczekiwany. Skierowanie prac do Senatu powinno być także swojego rodzaju dzwonkiem ostrzegawczym dla tych przedsiębiorców, którzy liczyli na opóźnienie w pracach czy nowy termin obligatoryjnego obowiązywania ustawy. To ostatni moment, aby rozpocząć prace nad wdrożeniem w firmach, które bezpiecznie i komfortowo zamierzają działać na nowych zasadach od lipca 2024 – mówi Michał Sosnowski, Business Development Director, Exorigo-Upos.

Cyfryzacja polskich firm postępuje

Poza unowocześnieniem i uszczelnieniem systemu VAT, KSeF jest przede wszystkim kolejnym znaczącym krokiem w procesie cyfryzacji polskich przedsiębiorstw. Przynosi także szereg wymiernych korzyści: uproszczenia w rozliczeniach pozwolą na przyspieszenie zwrotu VAT. Szacuje się, że termin ten skróci się z 60 do 40 dni. Krajowy System e-Faktur pozwoli także na obniżenie kosztów przedsiębiorców. Nastąpi to dzięki jednolitemu formatowi faktury ustrukturyzowanej oraz niepodważalności wystawienia faktury w KSeF, które będzie realizowane w czasie rzeczywistym.



Podatnicy nieposiadający siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce mogą zdecydować się na fakultatywne korzystanie z KSeF, ponieważ nie zostały objęte obowiązkiem obligatoryjnego wdrożenia.

Projekt poddany był konsultacjom z biznesem, podczas których zrezygnowano z planowanego wcześniej obowiązku e-fakturowania sprzedaży konsumenckiej, czy złagodzono kary finansowe.



Bartosz Zbaraszczuk, wiceminister finansów i szef KAS przewiduje, że dzięki KSeF dochody budżetu mają wzrosnąć o 10 mld zł w ciągu 10 lat, a system ma obsługiwać do 2,5 mld ustrukturyzowanych faktur rocznie.