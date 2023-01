Klub Jagielloński: Nacjonalizacja Żabki nie zbawi rodzimego handlu

Marże zagranicznych sieci handlowych w Polsce są wyższe niż na innych rynkach, dlatego Polska znajduje się w ścisłej światowej czołówce pod względem stopy zwrotu dla inwestorów zagranicznych.

Sieci handlowe zarabiają na inflacji kosztem klientów

- Niech to głośno wybrzmi – w dobie szalejącej inflacji wielkie sieci handlowe skokowo powiększają swoje dochody, a robią to kosztem klientów. Dokładają w ten sposób cegiełkę do wzrostu cen żywności w Polsce. Rząd nie ma żadnych narzędzi, by zapobiegać temu procesowi

Obniżenie podatku VAT na żywność wbrew wyobrażeniom nie przyczyniło się do spadku lub zatrzymania wzrostu cen żywności, a marże na produktach wzrosły. W praktyce mamy więc do czynienia z uszczupleniem budżetu państwa i transferem jego środków z portfeli konsumentów wprost do kieszeni korporacji handlowych. Dzieje się to przy jednoczesnym wzroście kosztów zaciągania długu publicznego i masowym upadaniu lokalnych biznesów - pisze Bartosz Mielniczek, prawnik, współpracownik działu Podmiotowa Gospodarka Klubu Jagiellońskiego.

Krajowa Grupa Spożywcza – jaki jest jej rzeczywisty cel?

Zdaniem eksperta, odpowiedzią PiS-u na wyzwania związane z rosnącą przewagą handlu wielkopowierzchniowego miała być Krajowa Grupa Spożywcza, która rzesza państwowe przedsiębiorstwa branży rolno-spożywczej. Jej działanie ma obejmować różne obszary – od upraw i hodowli zwierząt po przetwórstwo. Holding został w sporej mierze oparty o Krajową Spółkę Cukrową i według polityków ma przede wszystkim stabilizować i cywilizować polski rynek, oferować krajowym rolnikom atrakcyjne ceny skupu, a jednocześnie zapobiegać zmowom cenowym i wywierać presję na konkurencji.

- Sam pomysł utworzenia KGS należy uznać za słuszny, jednak diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. W obecnym kształcie KGS nie ma szans na to, by realizować oficjalnie postawione przed sobą zadanie. Przede wszystkim jest to zbiór podmiotów o zbyt różnym profilu i zbyt małej skali działalności, żeby można było mówić o realnym wpływie na rynek. Chodzi o firmy działające w nasiennictwie, produkujące skrobię i cukier, połączone z klasyczną produkcją rolniczą lub chociażby spółką Elewarr zajmującą się obrotem i magazynowaniem surowców rolnych. Wrzucenie wszystkich tych podmiotów (łącznie 15) do jednej grupy kapitałowej nie sprawi nagle, że zostanie osiągnięty efekt synergii - argumentuje Bartosz Mielniczek.

Jego zdaniem wpływ podmiotów zrzeszonych w KGS na rynek (poza spółką cukrową) jest marginalny. Wynika to z niewielkiej skali ich działalności w odniesieniu do całości polskiego sektora spożywczego.

KGS wejdzie w segment detaliczny?

W październiku Jarosław Kaczyński zaskoczył rynek wypowiedzią o możliwym odkupieniu Żabki przez rząd. Czy taki pomysł ma szanse się ziścić?

- Według zapowiedzi polityków narodowy holding spożywczy ma się z czasem rozrastać i obejmować także spółki zajmujące się przetwórstwem, to brane jest pod uwagę także wejście w segment sprzedaży detalicznej. Na ten moment oczywiście jedynym sposobem na to jest nacjonalizacja kolejnych przedsiębiorstw z branż, więc naturalnym celem wydają się przedsiębiorstwa z większościowym udziałem kapitału zagranicznego, zgodnie z logiką „repolonizacji”. Należy sobie jednak zadać pytanie, co konkretnie chce osiągnąć rząd PiS-u, inwestując w Krajową Grupę Spożywczą. Jeżeli celem jest stworzenie silnej grupy kapitałowej działającej w branży spożywczej, to obrany kurs jest jak najbardziej słuszny. Niestety nijak ma się to do rozwiązania problemów polskiego rolnictwa, w żaden sposób nie daje też odpowiedzi na oligopolizację sektora handlu detalicznego oraz na zagrożenia związane z tym procesem - uważa Bartosz Mielniczek.

Cukrowa panika dała argument za wejściem KSG w detal?

Zdaniem eksperta udział państwa w gospodarce nie jest niczym złym.

- Państwo powinno się angażować gospodarczo, jeśli wymaga tego interes społeczny. W przypadku Polski spółki Skarbu Państwa często są naturalną przeciwwagą dla kapitału zagranicznego - tłumaczy przedstawiciel Klubu Jagielońskiego.

Zwraca też jednak uwagę, że pierwszy sprawdzian dla KGS, opartej o spółkę cukrową, przyszedł kilka miesięcy po jej utworzeniu.

- Latem 2022 r. mieliśmy do czynienia z paniką konsumencką i masowym wykupywaniem cukru ze sklepów. Jak wiemy, cukru wcale w Polsce nie brakowało. Po prostu w obliczu masowego wykupywania produktu przez klientów sieci handlowe nie miały interesu w tym, żeby w odpowiedni sposób zwiększać jego dostawy do sklepów, co doprowadziło do skokowego wzrostu cen dla konsumentów. Jednocześnie umożliwiło to jego sprzedaż z kilkusetprocentową przebitką. KGS nie miała w praktyce żadnego narzędzia, by zapobiec panice i tym samym swój pierwszy sprawdzian oblała. Wydaje się jednak, że dzięki tym wydarzeniom rząd PiS-u bardziej pochylił się nad tym, czego zabrakło wcześniej – obecnością państwa w sektorze handlu detalicznego – podsumowuje Bartosz Mielniczek.