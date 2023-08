Koniec drukowania paragonów. W tym kraju będą dostępne tylko na życzenie

- Sprzedawca będzie miała obowiązek wydrukować paragon, jeśli klient sobie tego zażyczy. Sprzedawca zaproponuje konsumentowi potwierdzenie w wersji cyfrowej. Powodem tej rewolucji jest próba ograniczenie marnotrawstwa papieru i produkcji toksyn zawartych w tuszu - wyjaśnia teleexpress.tvp.pl.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2023 r. aplikacja mobilna Ministerstwa Finansów umożliwi generowanie unikalnego identyfikatora, pozwalającego na bezpieczne przypisanie e-paragonu do konkretnej osoby. Jest to kolejny krok, przyspieszający wdrożenie elektronicznych dowodów zakupu.

Nowe rozwiązanie ma zapewnić bezpieczeństwo i tym samym zachęcić do wykorzystywania e-paragonów – zarówno przez kupujących, jak i sprzedawców.

Co to jest e-paragon?

E-paragon jest elektroniczną formą tradycyjnego paragonu fiskalnego i może służyć jako dowód zakupu przy zwrocie towaru, wymianie, bądź reklamacji. Jego główną zaletą jest wygoda, zarówno dla sprzedawcy jak i konsumenta. Klient nie musi martwić się, że go zgubi lub zniszczy, bo będzie miał do niego ciągły dostęp za pośrednictwem np. telefonu. Z kolei sprzedawcy mogą sprawniej obsługiwać klientów, a przy okazji zaoszczędzić, np. na papierze do tradycyjnych wydruków.

Pierwsze zapowiedzi wprowadzenia e-paragonu w Polsce pojawiły się w 2016 roku, kiedy Ministerstwo Rozwoju planowało wdrożyć obowiązkowe kasy online