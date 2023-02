Kontrola trzeźwości w praktyce. PIP wyjaśnia (wideo)

Według nowych przepisów pracodawca może wykonać u pracowników testy na obecność alkoholu i innych substancji odurzających, jeśli uzna to za niezbędne do ochrony życia i zdrowia samych zatrudnionych lub innych osób, a także do ochrony mienia. Regulacje te dotyczyć będą wszystkich rodzajów zatrudnienia: umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, a nawet współpracujących z pracodawcą przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. Możliwe jest również sprawdzenie stanu trzeźwości również pracujących zdalnie.

Co może pracodawca?

Czy pracodawca musi ustalić zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości? Kiedy pracodawca musi poinformować pracowników o wprowadzeniu nowych regulacji? Jak będzie wyglądała sytuacja dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas kontroli? Gdzie i jak długo będą przechowywane informacje o badaniach?

Na te pytania odpowiada ekspertka Państwowej Inspekcji Pracy.