Koronawirus sposobem na walkę z gotówką?

Przedmiotów, na których teoretycznie może znaleźć się wirus, w obiekcie handlowym jest całkiem sporo, np.: PIN PAD-y, rączki wózków, uchwyty lodówek, opakowania produktów oraz paragony fiskalne i potwierdzenia płatności kartą. Idąc tym samym tropem myślenia jak w przypadku gotówki, należałoby szeroko apelować, aby klienci nie odbierali paragonów, ponieważ mogą się zarazić - czytamy w informacji środowiska Polskiej Organizacji Firm Obrotu Gotówkowego.

- Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że sprawa koronawirusa służy niektórym organizacjom jako pretekst do walki z gotówką. Tymczasem kanadyjski bank centralny (Bank of Canada) poinformował rynek, że zdecydowanie zaleca, aby firmy detaliczne nadal przyjmowały gotówkę. Ma to zapewnić Kanadyjczykom niezbędny dostęp do potrzebnych im towarów i usług. Bank uważa, że ryzyko związane z korzystaniem z kanadyjskich banknotów nie jest większe niż ryzyko związane z dotykaniem innych powierzchni, takich jak klamki, blaty czy poręcze - czytamy w informacji.

Jak wskazują firmy zajmujące się obrotem gotówkowym - gotówka zapobiega wykluczeniu cyfrowemu części społeczeństwa, która nie korzysta z płatności elektronicznych i zapewnia obywatelom prywatność. Transakcje gotówkowe są tańsze niż transakcje kartami. Posługiwanie się nią zapewnia lepszą kontrolę wydatków. Z uwagi na powyższe walka z gotówką niesie ze sobą bardzo negatywne konsekwencje. Niebezpieczne może okazać się wykorzystywanie pandemii do walki z gotówką pod pozorem troszczenia się o nasze zdrowie - wskazano.