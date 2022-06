Krajowy węgiel niedostępny dla konsumentów. Jest wniosek do UOKiK

- Od wielu tygodni apelujemy do rządu, by zabrał się za porządki na rynku węgla. W zasadzie sytuacja, która wytworzyła się po wdrożeniu embarga na węgiel importowany z Rosji, jest nie do przyjęcia. Coraz częściej słyszymy o niedozwolonych praktykach, które stosuje się względem konsumentów, na które rząd przymyka oczy, pozwalając rozwijać się w Polsce mafii węglowej - powiedziała posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska na konferencji prasowej w Sejmie.

Składamy zawiadomienie do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące zbadania patologi na rynku dystrybucji węgla. Będziemy oczekiwać przeprowadzenia dogłębnego postępowania wyjaśniającego i wyciągnięcia wniosków wobec tych, którzy zawinili” - poinformowali posłowie Koła Parlamentarnego Polska 2050 podczas czwartkowego briefingu prasowego w Sejmie. - Od wielu tygodni apelujemy do rządu, by zabrał się za porządki na rynku węgla. Sytuacja, która wytworzyła się po wdrożeniu embarga na węgiel importowany z Rosji, jest nie do przyjęcia. Coraz częściej słyszymy o niedozwolonych praktykach, które stosuje się względem konsumentów. Rząd przymyka oczy, pozwalając rozwijać się w Polsce mafii węglowej - mówiła Paulina Hennig-Kloska.

Posłanka Polski 2050 podkreśliła, że dzisiaj węgiel z polskich kopalń jest w zasadzie niedostępny dla większości osób ogrzewających nim swoje domy. Jest za to dostępny dla pośredników, którzy na nim zarabiają. “Węgiel w kopalniach sprzedawany jest za 1000 zł, a na rynku detalicznym dostępny jest już za 3 krotnie wyższą kwotę - mówiła Paulina Hennig-Kloska.

“Nieodpowiedzialne rządy, które przez lata powstrzymywały w Polsce transformację energetyczną, nie stworzyły dla tych rodzin żadnej dostępnej alternatywy, która dostarczałaby ciepło do ich domów w przystępnej cenie. Od rządu oczekujemy konkretnej interwencji i działań, które ten problem rozwiążą. Na poprzednim posiedzeniu Sejmu zwracaliśmy się do pana premiera o informację co rząd zamierza zrobić - do dziś premier nie odpowiedział na nasze pytania” - podkreśliła Paulina Hennig-Kloska.

Polska 2050 składa wniosek do UOKiK

Mirosław Suchoń, poseł Polski 2050 zauważył, że średni dom w Polsce potrzebuje od 3-5 ton węgla, żeby zapewnić ciepło w sezonie grzewczym. “Jeszcze niedawno ten koszt wynosił 3-5 tys., a dzisiaj po uruchomieniu zielonego światła dla mafii węglowej przez rząd, wzrósł do nawet 12-13 000 zł. Na takie ceny nie może sobie pozwolić dziś chyba żadna polska rodzina”- mówił Mirosław Suchoń.

Poseł Polski 2050 przypomniał, że z mediów opinia publiczna dowiedziała się, w jaki sposób obchodzone są standardowe formy zakupu węgla oraz w jaki sposób pośrednicy zdobywają węgiel przed indywidualnymi odbiorcami, pobierając następnie bardzo wysoką marżę. Zdaniem Mirosława Suchonia tymi działaniami powinna zająć się prokuratura, sądy i UOKiK.

Wcześniej podobny wniosek, dotyczący spekulacji cenami węgla, skierowała do UOKiK także Lewica.

PGG: boty nie kupują węgla

Przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej (PGG) zapewnili, że stosują wiele nowoczesnych technologii wykluczających możliwość automatycznego zakupu węgla w e-sklepie przy pomocy botów zakupowych. Firma przestrzega klientów, by nie udostępniali swoich danych i nie korzystali z oferty pośredników próbujących - jak ocenia spółka - wyłudzać pieniądze w zamian za rzekome ułatwienie zakupów w sklepie internetowym.

PGG oferuje węgiel w e-sklepie dwa razy w tygodniu: we wtorki i czwartki, podczas popołudniowych sesji zakupowych. W tym czasie, w ciągu jednej sekundy notuje się ponad 100 tys. prób połączenia z serwisem sklepu. Tak duże natężenie odwiedzin - jak tłumaczą przedstawiciele firmy - występuje już po odfiltrowaniu wejść z zagranicy, a także po odfiltrowaniu i zablokowaniu ataków typu DDoS, których celem jest sparaliżowanie serwisów internetowych PGG.

O problemie z dostępnością węgla w sklepie PGG mówili na wtorkowej konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Anna Moskwa i rzecznik rządu Piotr Müller. Moskwa zapowiedziała, że aby więcej węgla mogło trafić do gospodarstw domowych, przekierowany zostanie cały polski węgiel, jaki jest dostępny - zwiększając też wydobycie - "właśnie do PGG, za pomocą sklepu, za pomocą składów, za pomocą pośredników". Minister dodała, że w ostatnim czasie niektórzy pośrednicy wykorzystali trudną sytuację do spekulacji cenowych, podwyższając cenę za węgiel.

Poinformowała ponadto, że rząd wspomoże też sprzedawców, którzy będą oferować węgiel po "akceptowalnej cenie". "Wprowadzimy w najbliższych dniach rozwiązanie ustawowe, które będzie kompensowało tym podmiotom, które zdecydują się po cenie akceptowalnej - na dzisiaj to jest ta cena którą oferuje PGG, cena najniższa na rynku. Jeśli te podmioty zdecydują się po takiej cenie dostępne zapasy przekazać do odbiorców indywidualnych, zapewnimy im kompensatę. O kwotach będziemy mówili w najbliższych dniach" - poinformowała.

Będzie rządowy projekt ws. zakupu węgla

Szef KPRM Michał Dworczyk zapowiedział w czwartek w Tłit WP, że na najbliższym, wtorkowym posiedzeniu rządu przedstawiony zostanie projekt dotyczący cen węgla; chodzi zwłaszcza o zapewnienie dostępu do taniego węgla dla osób, które są w najgorszej sytuacji ekonomicznej - zaznaczył.

Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel przekazał w środę PAP, że w odpowiedzi na rosnące ceny węgla rząd zamierza wprowadzić rozwiązania mające obniżyć ceny dla końcowego odbiorcy. Jak zaznaczył, cena węgla powinna być zbliżona do tych sprzed zwyżki, czyli 800-1000 zł.