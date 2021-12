Krynica Vitamin w sporze o 36 mln dolarów

Zarząd Krynicy Vitamin 24 grudnia 2021 r. w godzinach wieczornych otrzymał od przedstawiciela prawnego kontrahenta oświadczenia, że o ile otrzyma on dodatkowe wyjaśnienia od spółki w uzgodnionym przez strony trybie, to, co do zasady, zgadza się wstrzymać z decyzją o rozpoczęciu ewentualnego arbitrażu do 31 stycznia 2022 roku czyli poza pierwotny termin 90 dni, przeznaczony na negocjacje stron, upływający w dniu 6 stycznia 2022 r.

Kontrahent zaznaczył zarazem, że wydłużenie terminu nie oznacza jego rezygnacji z jakichkolwiek przysługujących mu uprawnień, jednak oczekuje kontynuowania rozmów przez strony.

W ocenie Krynicy Vitamin wydłużenie terminu pozwoli stronom lepiej zbadać przyczyny reklamacji, przeprowadzić analizy przez ekspertów i dodatkowe badania polskiej firmy w magazynach kontrahenta, które rozpoczną się z początkiem 2022 roku.

W konsekwencji umożliwi to bardziej precyzyjne określenie zakresu i przyczyn stwierdzonych szkód oraz podmiotu/podmiotów odpowiedzialnych za ich powstanie, co z racji złożoności materii, w pierwotnym terminie, nie było możliwe w wystarczającym stopniu dla wszystkich zainteresowanych - wskazała spółka.

Pod koniec listopada kontrahent Krynicy Vitamin wystąpił wobec spółki z żądaniem zapłaty 15 mln dol. za dostawę wadliwych produktów.

Amerykański kontrahent Krynicy Vitamin, z którym spółka współpracuje od początku 2021 r., twierdzi, że poniósł szkody w wysokości co najmniej 15 mln dol. z powodu dostarczenia mu wadliwych opakowań produktów - cieknących puszek aluminiowych i rozrywających się opakowań kartonowych.

Na początku grudnia kontrahent podwyższył oczekiwania finansowe do 36 mln dolarów. Pisaliśmy o tym szerzej w tekście Krynica Vitamin. Kontrahent z USA zaostrza żądania

Krynica Vitamin wskazuje, że szacowana kwota szkody nie została przez kontrahenta uzasadniona. Spółka zakłada, że sposób jej prezentacji w zestawieniu z wartością zrealizowanych dostaw na rzecz kontrahenta oraz postanowieniami umowy uzasadniały przypuszczenie, że zadeklarowanie przez kontrahenta roszczenia w tej wysokości było zabiegiem negocjacyjnym.