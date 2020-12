Kwarantanna narodowa od 28 grudnia. Ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych

fot. dlahandlu.pl

Od 28 grudnia do 17 stycznia rząd wprowadza kwarantannę narodową. Oznacza to m.in. zamknięcie hoteli i stoków narciarskich oraz ograniczenie działalności galerii handlowych. Rząd zakazuje też podróży służbowych.

- Apelujemy o rozsądek i trzymania się zasad, aby następne ferie spędzić w milszej atmosferze - mówi prof. Andrzej Horban.

- Przerwanie transmisji COVID-19 to jedyny skuteczny sposób na zwycięstwo w walce z koronawirusem. Umożliwi to szczepionka przeciwko COVID-19. Zanim jednak rozpoczniemy proces szczepień, musimy być szczególnie ostrożni i odpowiedzialni. Do 17 stycznia 2021 r. przedłużamy etap odpowiedzialności, podczas którego wprowadzamy dodatkowe ograniczenia. Zamknięcie stoków narciarskich oraz zakaz przemieszczania się w Sylwestra – mówią przedstawiciele rządu.

Sylwester na nowych zasadach

Polska wprowadza ograniczenia w Sylwestra. Z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju obowiązuje zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazania w rozporządzeniu.

Nowe zasady bezpieczeństwa – od 28 grudnia do 17 stycznia

Nowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r., czyli do końca przerwy szkolnej.

Ponowne ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych – otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe.

Ograniczenie funkcjonowania hoteli – dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze. Zamknięte zostają stoki narciarskie Infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego

10 dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym

Rząd przedłuża dotychczasowe zasady i ograniczenia:

Zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie)

Ograniczenia w transporcie zbiorowym: 50% liczby miejsc siedzących, albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego – max. 1 os./15m2

Udział w zgromadzeniach – max. 5 osób

Zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji

Zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki

Ograniczenie w sklepach – max. 1 os./15m2

Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00

Zamknięte restauracje. Posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz

Pozostałe ograniczenia, które obowiązywały ulegają przedłużeniu.

- Niestety niewykluczone, że przed nami jeszcze trudniejsze dni i tygodnie, bo trudno liczyć, że szczepienia, na które tak bardzo liczymy, ochronią nas w tej najbliższej perspektywie, w tym najbliższym czasie, bo nawet zakładając optymistycznie, że zaczniemy się szczepić jeszcze w tym roku, to efekt szczepienia populacyjnego na pewno w styczniu, lutym się jeszcze nie pojawi - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.