KZRSS Społem: Straszono masowymi zwolnieniami w handlu. Dziś widać, kto miał rację

Jak dodaje nasz rozmówca, piątek, sobota i poniedziałek zrekompensowały „utratę" niedzielnych obrotów. - Ponadto za niedziele musieliśmy dodatkowo płacić pracownikom albo oddawać im dzień wolny. Ale dla mnie osobiście najważniejsze w uszczelnieniu ustawy jest to, że większość zatrudnionych w handlu znowu będzie mogła odpocząć w siódmy dzień tygodnia. Pracownicy, zwłaszcza w dyskontach i dużych obiektach handlowych, są obciążeni ponad miarę. Braki kadrowe są szacowane na około 100 tys. osób do obsługi klientów, a pamiętamy, że gdy ustawa trzy lata temu weszła w życie, niektóre organizacje straszyły, że ponad 100 tys. ludzi straci pracę w handlu. Dzisiaj widać ,kto miał rację! - mówi Ryszard Jaśkowski.

Zapytaliśmy prezesa KZRSS "Społem", jak spółdzielnie radzą sobie z zagraniczną konkurencją.

- Nie posiadamy tak gigantycznych kapitałów na inwestycje i marketing, jak obce sieci. Budujemy pozycję ciężką pracą, walcząc niejednokrotnie z niedogodnościami systemu prawnego, który w naszym kraju marginalizuje spółdzielczość. Bardzo dużo mówi się o idei patriotyzmu gospodarczego, ale w praktyce jest z nim dużo gorzej niż w krajach bardziej rozwiniętych, jak choćby Szwajcaria, Włochy czy kraje skandynawskie. Dlatego mocno apelujemy do konsumentów, by wzorem tego jak to się odbywa w krajach zachodnich, wspierali rodzimy biznes, polskich producentów i przedsiębiorców, tak aby nasze pieniądze zostawały w kraju, a nie były transferowane bez opodatkowania za granicę - podkreśla Ryszard Jaśkowski.

Społem to gwarancja dobrej obsługi

W ostatnim rankingu opublikowanym przez miesięcznik Forbes „Top 200 najlepszych polskich marek" marka Społem zajęła 26. miejsce (na 200 wymienionych) oraz 5. miejsce w kategorii sprzedaż detaliczna żywności.



- Żadna spożywcza sieć handlowa w Polsce nie posiada takiej historii jak Społem. Od ponad 150 lat bez przerwy zaopatrujemy Polaków we wszystkie artykuły pierwszej potrzeby. Zapewne tak wysoka klasyfikacja wynika m.in. z tego, że zawsze cechowała nas niezawodność, zarówno w okresie zaborów, wojen i powojennej odbudowy, jak i różnych kryzysów, reform, a także przemian ustrojowych. Muszę tutaj mocno podkreślić, że obecnie Społem to gwarancja bardzo dobrej obsługi oraz świetnych wyrobów, najczęściej od lokalnych producentów. Artykuły świeże stanowią około 60 proc. naszego asortymentu - wyjaśnia prezes KZRSS "Społem".

Jego zdaniem konsumenci zaczynają dostrzegać działania Spółdzielni, czyli modernizowanie obiektów - zarówno sklepów spożywczych, jak i zakładów produkcyjnych - czy budowę własnych galerii handlowych. Atutem Społem jest znajomość klientów.

- Społem to nie tylko działania typowo handlowe kierowane do konsumentów. Proponujemy także narzędzia ułatwiające zakupy – takie jak uruchomiony w tym roku sklep internetowy www.espolem.pl. Dzięki umożliwieniu mobilnych zakupów chcemy przyciągnąć młodego klienta, który w sieci spędza praktycznie większość życia. Ponadto na bieżąco rozwijamy i unowocześniamy Program Lojalnościowy „Społem znaczy Razem" wraz z nową aplikacją mobilną, dzięki której uczestnicy programu mogą korzystać z elektronicznej karty, mieć stały dostęp do aktualnych informacji, stanu salda punktowego, otrzymywać gazetki promocyjne i powiadomienia o specjalnych ofertach. Program Lojalnościowy „Społem znaczy Razem" działa już w blisko 1000 sklepów, obsługując ponad 800 tys. uczestników. Społem to także ponad 250 produktów marki własnej – wszystkie wysokiej jakości oraz w większości wytwarzane przez polskich producentów. Już około 180 spółdzielni odsprzedaje markę własną w 2000 sklepów. Mam nadzieję, że kolejne spółdzielnie dołączą do tego projektu - podsumowuje Ryszard Jaśkowski.