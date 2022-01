Leroy Merlin, Castorama, OBI - czy będą czynne w niehandlowe niedziele?

Sieci Castorama, Jula, Leroy Merlin oraz OBI jesienią ub.r. kolejno nawiązały współpracę z firmami kurierskimi, co pozwoliło im na otwieranie placówek także w niedziele objęte zakazem handlu. Detaliści swoje działania tłumaczyli konkurencyjną presją - skoro wszyscy otwierają sklepy w niehandlowo niedziele, to dlaczego nie my?

Sieci DIY wciąż czynne w niedziele?

1 lutego 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zmiana zakłada uszczelnienie zakazu handlu w niedziele tak, by nie omijały go sklepy świadczące usługi pocztowe. W niedziele niehandlowe będą mogły być otwarte tylko takie placówki, które mogą wykazać minimum 40 proc. przychodów z działalności pocztowej. Czy oznacza to, że markety ponownie zamkną drzwi dla klientów?

- Zgodnie z przepisami prawa od 1 lutego 2022 sklepy Leroy Merlin będą zamknięte w niedziele, z wyjątkiem ustawowo ustalonych niedziel handlowych -odpowiedziała nam sieć.

W podobnym tonie wypowiedziała się Castorama: - Respektujemy zmieniające się z dniem 1 lutego 2022 przepisy zawarte w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni- podało biuro prasowe.

Sieci OBI i Jula nie udzieliły odpowiedzi.

Handlowe niedziele w 2022 roku

Zgodnie z kalendarzem w 2022 r. będziemy mieli tylko 7 okazji do zrobienia zakupów w niedziele. Najbliższa niedziela handlowa wypada 30 stycznia.

Kolejne przypadną: 10 kwietnia, 24 kwietnia, 26 czerwca, 28 sierpnia, 11 grudnia, 18 grudnia.