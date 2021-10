Lidl oferuje pracownikom dodatkowe benefity za pracę w niedziele

Oprócz dodatku, pracownikom przysługuje również dzień wolny, a także pełen pakiet pozostałych benefitów oferowanych przez sieć – m.in. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, bezpłatny dostęp do platformy do nauki języków obcych dla nich oraz ich rodzin.

Lidl Polska wprowadzi dodatek za pracę w niedziele dla pracowników sklepów i magazynów, niezależnie od wymiaru etatu i stażu pracy. Dodatek będzie obowiązywał do końca lutego 2022 r. lub do wejścia w życie nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W zamian za pracę w ten dzień tygodnia przysługuje im również dzień wolny, który można odebrać w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli.

Dodatkowo Lidl Polska gwarantuje załodze pakiet benefitów pozapłacowych, takich jak prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta Multisport, szkolenia oraz wyprawka „dla maluszka” i pierwszoklasisty, a także bezpłatny Program Wsparcia Pracowników, w ramach którego mogą oni skorzystać z pomocy psychologa, prawnika i doradcy finansowego.

Przeczytaj także: Lidl wchodzi na Łotwę

Od września 2021 r. wszyscy pracownicy Lidl Polska oraz ich bliscy mają również możliwość bezpłatnego dostępu do eTutor, platformy do samodzielnej nauki języków obcych online. Aplikacja umożliwia naukę w dowolnym miejscu i czasie angielskiego i niemieckiego.

- Doceniamy ogromną mobilizację i zaangażowanie naszych pracowników, za co bardzo im dziękujemy. Ich praca ma wielkie znaczenie dla milionów klientów – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

Od marca 2021 r. pracownicy sklepów, rozpoczynający swoją karierę, zarabiają od 3 550 zł brutto do 4 350 zł brutto. Natomiast po roku pracy pracodawca gwarantuje podwyżkę płacy do poziomu od 3 650 zł brutto do 4 550 zł brutto, a po dwóch latach stażu wynagrodzenie wzrasta do poziomu od 3 900 zł brutto do 4 800 zł brutto.