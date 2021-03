Lidl płaci stażystom 3500 zł brutto

fot. Lidl

Wystartowała kolejna, 10. edycja programu stażowego The Lidl Way to Career. W tym roku Lidl Polska poszukuje studentów oraz absolwentów, którzy są zainteresowani nabyciem doświadczenia m.in. w obszarach takich jak zakupy, sprzedaż, finanse, księgowość czy marketing. Stażyści otrzymają 3500 zł brutto miesięcznie. Aplikować na staż w Lidlu można do końca marca br.

The Lidl Way to Career to program stażowy, który cieszy się dużym zainteresowaniem studentów i absolwentów. W zdalnej rekrutacji do The Lidl Way to Career mogą uczestniczyć osoby ze statusem studenta lub absolwenci do 30. roku życia.

– Po zeszłorocznej edycji 70 proc. stażystów zostało z nami na dłużej, otrzymując ofertę pracy – mówi Jakub Ostrowski, kierownik Działu Rekrutacji i Budowania Marki Pracodawcy, Lidl Polska

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób zdalny, a aplikować można do końca marca br. Ogłoszenia dotyczące stażu w odpowiednim dziale w Lidl Polska znajdują się na stronie kariera.lidl.pl. Stażyści, którzy przejdą proces rekrutacji, otrzymają umowę stażową oraz odbędą trzymiesięczny staż od 1 lipca do 30 września br. W trakcie programu stażowego będą mieli okazję współpracować ze specjalistami, a także samodzielnie zrealizować projekt.



Rekrutacji do programu stażowego The Lidl Way to Career towarzyszy kampania, której nośnikiem są kanały social media oraz promocja podczas wirtualnych targów pracy – Absolvent Talent Day oraz Jobicon.