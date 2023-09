Lokalna półka pustym hasłem wyborczym?

Co wiemy o Lokalnej półce?

W trakcie konferencji prasowej 6 września w Balkowie z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa PiS zaprezentowało Program ,,Lokalna półka".

- Dziś został ogłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość trzeci punkt naszego programu, czyli "Lokalna półka". To bardzo dobry program dla polskiego rolnictwa, ponieważ rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty w lokalnych sklepach. To jest korzystne działanie dla kupujących, ponieważ będą mieli dostęp do dobrej, zdrowej, tańszej i polskiej żywności – mówił Robert Telus. - Program „Lokalna półka” jest korzystny dla sklepów, ponieważ będzie tam sprzedawany polski produkt, który jest lepszy. Zdrowa żywność jest od lokalnego rolnika, dlatego uruchomimy mechanizm, który będzie korzystny dla rolnika, dla konsumenta, dla sklepów oraz dla naszej gospodarki - zaznaczył.

Rządzący zapowiadają, że program Lokalna Półka to:

- Łatwiej dostępna, lokalna polska żywność;

- Obowiązek oferowania 2/3 owoców i warzyw od lokalnych dostawców;

- Współpraca sieci handlowych z miejscowymi rolnikami;

- Więcej pieniędzy w lokalnej gospodarce;

- Więcej zdrowia i ekologii dla wszystkich

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus w rozmowie z PAP zapowiedział, że założenia do ustawy, która ma zawierać szczegółowe rozwiązania dotyczące programu "Lokalna półka" powinny być znane jeszcze przed wyborami.

Wybory do parlamentu zaplanowano na 15 października.

Telus powiedział, że na paragonie sprzedaży będzie się pojawiała informacja o tym, jaki produkt został kupiony. "Oprócz wymogu oznakowań polskich produktów na półkach sklepowych, informacja taka będzie także na paragonie, czyli, jeśli ktoś będzie kupował pomidora, to będzie wiedział z paragonu, że jest on polski nie hiszpański" - powiedział

Jak dodał, chodzi też o "tworzenie atmosfery naszego gospodarczego patriotyzmu". "Coraz więcej Polaków szuka polskiego produktu. I chcą mieć pewność, że kupują polski produkt. I my w tym kierunku idziemy" - wskazał.

W ocenie Telusa na "Lokalnej półce" skorzystają również wszyscy rolnicy, ponieważ będą mieli łatwy dostęp do lokalnych rynków, bez pośredników, z niskimi kosztami transportu towarów.

fot. shutterstock/gopixa

Lokalna półka okien handlowców

Jak na te rewelacje zareagowała branża?

- Nie wydaje się do końca uzasadnione, by owoce, warzywa, produkty mleczne i mięsne oraz pieczywo, które znajdują się na sklepowych półkach, pochodziły akurat w 2/3 od lokalnych dostawców. To sztuczny próg. Na polskim rynku działają różne formaty sklepów, dlatego nie można narzucać na rynek handlu tak sztywnych ram. Dla jednych sklepów 2/3 półki to za dużo, dla innych za mało. Sądzimy, że wprowadzenie takiego wymogu może być silną ingerencją w wolny rynek. Handlowcy muszą także dać wybór klientom. Dlatego przedsiębiorcy muszą mieć większą dozę swobody w dobieraniu artykułów do asortymentu - komentuje Maciej Ptaszyński.

Zdaniem prezes POHiD, Renaty Juszkiewicz, lokalna półka to zbędny zabieg, bo sieci handlowe same dbają o jak najwyższą jakość swojej oferty, a taką właśnie mogą zapewnić produkty regionalne i lokalne. W jej ocenie detaliści wychodzą naprzeciw oczekiwaniom polskich konsumentów, którzy preferują produkty pochodzenia lokalnego, dystrybuowane w ramach krótkiego łańcucha dostaw.

- Sieci podejmują działania, które otwierają polskim producentom i dostawcom drogę na międzynarodowe rynki, promują polską żywność i polskie rolnictwo, podkreślając wysoką jakość produktów, które pochodzą z naszego kraju. Wartość eksportu polskich produktów za pośrednictwem sieci zrzeszonych w POHiD przekracza 20 mld zł rocznie. Pragniemy zauważyć, iż planowane działania są elementem kampanii wyborczej i próbą zjednania elektoratu z terenów wiejskich, a konkretnie rolników, których zaufanie do rządu zostało mocno nadwątlone po zalaniu Polski tanim zbożem i płodami rolnymi z Ukrainy. Takie praktyki stanowią ingerencję w funkcjonowanie wolnego rynku. Dzięki skali biznesu i dużym wolumenom zakupowym, sieci handlowe mogą zaoferować klientom konkurencyjne ceny, co jest niezwykle istotne w dobie wysokiej inflacji. W przypadku małych dostaw, realizowanych we współpracy z lokalnymi dostawcami, cena kształtuje się już inaczej niż przy dużym wolumenie, i z całą pewnością te produkty będą droższe - tłumaczy Renta Juszkiewicz.

Sieć Biedronka od lat podkreśla, że jej półka w większości należy do polskich dostawców. Detalista mówi, że ponad 93 proc. produktów spożywczych oferowanych przez sieć w ub. r. pochodziło od polskich dostawców.

W 2022 roku Biedronka współpracowała z 250 lokalnymi producentami produktów świeżych.

Potencjalne problemy wynikające z programu Lokalna półka

Przypomnijmy, że program "Lokalna półka" zakłada, że markety będą musiały mieć w ofercie minimum dwie trzecie owoców, warzyw, produktów mlecznych, mięsnych i pieczywa od lokalnych dostawców. Krytykujący program zwracają uwagę, że nowy pomysł PiS może wiązać się z koniecznością wymiany lub aktualizacji kas fiskalnych. Ponadto pojawiają się wątpliwości czy pomysł jest zgodny z zasadami wolnego przepływu towarów w Unii Europejskiej. Inni zwracają uwagę, że „jakość produktu nie będzie miała żadnego znaczenia, a ważne będzie tylko to, że produkt jest lokalny”.