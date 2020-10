Lorenz Snack-World wycofuje z polskiego rynku produkty Lajkonik zawierające sezam

Lorenz Snack World zapobiegawczo wycofuje z polskiego rynku produkty pod marką Lajkonik, które w składzie zawierają sezam.

Ziarna sezamu zawarte w produktach mogą zawierać pozostałości tlenku etylenu, środka ochrony roślin. Jest on sklasyfikowany jako szkodliwy dla zdrowia a jego stosowanie i wprowadzanie na rynek w Unii Europejskiej jest niedozwolone. W ramach działań zapobiegawczych mających na celu ochronę konsumentów firma Lorenz Snack-World reaguje natychmiastowym wycofaniem produktów, których może to dotyczyć. Są one aktualnie wycofywane z półek sklepowych.



Konsumenci, którzy zakupili produkty ze wskazanymi datami przydatności do spożycia, proszeni są o nie spożywanie ich oraz: zwrócenie paczek do sklepu w którym dokonano zakupu - zwrot produktów jest możliwy również bez okazania paragonu. Zależnie od decyzji danego sklepu konsumenci otrzymają produkt zamienny lub zwrot ceny zakupu lub skontaktowanie się z infolinią producenta.

Żadne inne produkty Lorenz Snack-World ani żadne inne partie produktów oprócz wymienionych poniżej nie podlegają wycofaniu.

Produkty wycofane ze sprzedaży

Nazwa produktu Data przydatności do spożyciaPaluszki z sezamem 150G12.04. 202126.04.2021Koktajlowy Mix 230G19.04.202120.04.202121.04.202117.05.2021Wypiekarnia Bajgle z ziołami prowansalskimi 70g25.04.202126.04.202110.05.2021Wypiekarnia Paluchy Oryginalne 70g26.03.202110.04.2021