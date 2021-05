Maseczki w plenerze będzie można zdjąć!

fot. Od 15 maja w plenerze bez maseczek

Od 15 maja, póki co do 5 czerwca, maseczki na świeżym powietrzu przestają być obowiązkowe. Ukazało się właśnie rozporządzenie Rady Ministrów, które precyzuje, że maseczki nadal musimy nosić w obiektach zamkniętych: w tym urzędach, w komunikacji miejskiej, obiektach handlowych, oraz kościołach.

15 maja mogą otworzyć się też ogródki restauracyjne.

"Myślę, że jesteśmy już w okolicach mniej więcej 50-procentowej odporności populacyjnej. Myślę, że w perspektywie dwóch miesięcy, kiedy już powoli dochodzimy do tempa 2 mln szczepień tygodniowo, to po pierwsze do czerwca zrealizujemy cel, jaki postawił pan premier Morawiecki, czyli 20 mln zaszczepionych, ale myślę jesteśmy w stanie dojść do progu 60-70 proc. odporności populacji, oczywiście licząc łącznie z tymi osobami, które przechorowały" - ocenił minister Niedzielski.

