MF: Dostosowanie kas do obniżek VAT szczególnie ważne dla żywności

Tarcza Antyinflacyjna 2.0 zakłada m.in. obniżkę VAT na żywność, nawozy i paliwa, oznacza to, że stawki w kasach rejestrujących muszą zostać dostosowane do zmian na sześć miesięcy, tj. od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. - poinformowało MF w komunikacie.