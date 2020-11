Mikołaj Piaskowski: Nowe narzędzia prezesa UOKiK mogą negatywnie wpłynąć na rynek handlowy

Mikołaj Piaskowski, counsel, radca prawny, Baker McKenzie

Kompetencje prezesa UOKIK w ostatnich latach istotnie się zwiększyły, a jego praktyka na rynku handlowym jest coraz mocniejsza - mówi Mikołaj Piaskowski, counsel, radca prawny, Baker McKenzie.

UOKIK będzie mógł zrobić przeszukanie w sprawach naruszenia praw konsumentów oraz zbierać dowody wykorzystując sfabrykowaną tożsamość ukrytego klienta. Jak to wpłynie na rynek handlowy i konsumencki?

- Z perspektywy rynku spożywczego i handlowego kompetencje prezesa UOKIK w ostatnich latach istotnie się zwiększyły, a jego praktyka na tym rynku jest coraz mocniejsza. Prezes UOKIK zajmuje się nie tylko czysto antytrustowymi naruszeniami, ale także przewagą kontraktową czy zatorami płatniczymi. We wszystkich tych obszarach jest bardzo aktywny. Nowe narzędzia mają być dodatkowym orężem w rękach prezesa UOKIK - mówi Mikołaj Piaskowski.

- Przeszukania miały do tej pory zastosowanie np. w sprawach kartelowych. W siedzibach firm szukano przykładów na dokonanie pewnych zmów czy niedozwolonych praktyk. Nowe zastosowanie tego narzędzia pozwoli urzędowi na nakładanie jeszcze wyższych kar w sprawach naruszeń praw konsumenckich. Wydaje się to daleko idące i nieprzystające do tego typu naruszeń. Druga sprawa to tajemniczy klient. To narzędzie już funkcjonuje na rynku, niemniej zmieniane przepisy mają doprowadzić do tego, że przedstawiciele urzędu będą mogli nie tylko uczestniczyć w procesie zawierania umowy, ale taką umowę faktycznie zawrzeć przy wykorzystanie nieprawdziwej tożsamości. Te dwa instrumenty będą dużym wzmocnieniem urzędu i mogą negatywnie wpływać na sektor - wyjaśnił Mikołaj Piaskowski, który był gościem Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.