Mikrofirmy odprowadzają rekordowe kwoty VAT do budżetu

W listopadzie mikrofirmy wystawiły faktury z największą wartością podatku VAT w tym roku. Większą nawet niż w styczniu czy lutym, czyli przed pandemią (wg danych faktura.pl). W październiku wpływ VAT-u do fiskusa wyniósł 28,1 mld zł, blisko 10 mld zł więcej niż w słabym pod tym względem lipcu. W grudniu będzie prawdopodobnie najwyższy w tym roku.

W kwietniu, czyli najgorszym dla gospodarki miesiącu, liczba wystawianych przez mikrofirmy faktur była o 21% mniejsza niż w marcu. To przełożyło się na spadek wpływów do budżetu z podatków. Latem biznes rozpędzał się na nowo, a drugą jesienno-zimową falę pandemii przedsiębiorcy znoszą lepiej. Od sierpnia liczba faktur wystawianych przez mikrofirmy rośnie z miesiąca na miesiąc. W listopadzie było ich wprawdzie minimalnie mniej niż w październiku (o 1%), zwiększyła się za to wartość faktur. Wraz z nią proporcjonalnie rosną kwoty VAT odprowadzane do fiskusa.

- Na fakturach wystawionych przez mikrofirmy na platformie faktura.pl w listopadzie wartość wyliczonego VAT-u była najwyższa w tym roku. Była o 5% większa niż na dokumentach z października i aż o 49% większa niż w najsłabszym pod tym względem miesiącu roku – maju. Duża liczba faktur wystawionych w listopadzie i zapisany na nich rekordowy w tym roku podatek VAT na pewno przełoży się na większe wpływy do budżetu państwa tuż przed końcem 2020r. - mówi Grzegorz Grodek, prezes faktura.pl.

Od stycznia do października 2020 fiskus otrzymał 243,5 mld zł z VAT. To o miliard więcej niż w zeszłym roku. Wprawdzie w lipcu dochody z VAT wyniosły tylko 18,9 mld zł, ale wzrosły jesienią. W samym październiku wpłynęło 28,1 mld zł VAT-u, podczas gdy rok wcześniej było to 27 mld zł.



Listopadowy wzrost wartości VAT-u zapisanego na fakturach mikrofirm aż o 49% w stosunku do maja oznacza, że polski budżet dzięki dużej aktywności biznesowej małego biznesu zyska w grudniu dodatkowe, znaczące kwoty.

Najmniejsze firmy w Polsce odpowiadają za 30% PKB. Przy nominalnym PKB Polski wynoszącym 607 mld dol. udział mikrofirm w tej kwocie sięga 182 mld dol., czyli (według kursu z początku grudnia) 664 mld zł.