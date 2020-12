Minimalna marża na produkty dla polskich rolników? Czy to rozwiązałoby problem przewagi kontraktowej?

fot. shutterstock

Czy rząd planuje w najbliższym czasie przedstawić rozwiązania systemowe lub prawne mające na celu zapewnienie rolnikom minimalnej marży za swoje produkty? Grupa posłów uważa, że to dobry pomysł. Ministerstwo wsi odpowiada, że nie ma takiej możliwości, ale dostrzega problem.

Grupa posłów (Maciej Kopiec, Marek Rutka, Paweł Krutul, Anita Kucharska-Dziedzic, Katarzyna Ueberhan, Robert Obaz, Monika Falej) wystąpiła z interpelacją do do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie marży dla rolników.

Jak piszą posłowie:

"(...) W kwietniu 2019 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dokonał badania mającego na celu stwierdzić, ile polski rolnik zarabia na swoich produktach. Wyniki udowodniły, że zarobek rolników jest niewielki w porównaniu do ostatecznej ceny płodów rolnych w sklepach. Prezes UOKiK Marek Niechciał zwrócił uwagę, że w niektórych przypadkach marża dla rolnika to zaledwie kilkanaście procent. Takie sytuacje mają miejsce nawet w przypadku produktów rolnych takich jak jabłka, w których eksporcie Polska jest jednym z liderów europejskich. W skrajnych przypadkach sadownik zarabia zaledwie 14 proc. końcowej ceny jabłek, co oznacza 0,42 zł zysku rolnika, przy cenie w sklepie na poziomie 3 zł za kilogram.

Dodatkowo z informacji dostępnych na stronie UOKiK wynika, że ze względu na przewagę kontraktową odbiorców produktów rolnych rolnicy bardzo często zmagają się także z nieterminowym wpływem należności i mogą padać ofiarami nieuczciwej polityki cenowej, która nie znajduje najmniejszego uzasadnienia w bieżącej sytuacji, ponieważ popyt na żywność nie zmalał w Polsce znacząco. Gospodarstwa rolne w Polsce, szczególnie te małe i średnie, nie mają wystarczająco silnej pozycji negocjacyjnej na rynku, aby samodzielnie rozwiązać opisany powyżej problem."

Posłowie pytają m.in. godnego wynagrodzenia za swoją pracę? Jeżeli tak, to na czym będą one polegać i na jakie marże minimalne będą mogli liczyć rolnicy?

Odpowiedzi udzielił Ryszard Bartosik, Sekretarz Stanu. Jak wskazuje:

" (...) W kwestii rozwiązań systemowych lub prawnych mających na celu wprowadzenie minimalnych marż informuję, że nie znajduje to uzasadnienia w warunkach gospodarki rynkowej oraz budzi wątpliwości w zakresie zgodności z przepisami prawa krajowego oraz UE, w tym swobodą przepływu towarów (art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) czy swobodą przedsiębiorczości (art.49 TFUE) oraz swobodą działalności gospodarczej, która należy do podstawowych zasad ustroju i jest objęta gwarancjami konstytucyjnymi (art. 20 i 22 Konstytucji RP). Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.(...)

W świetle przepisów, Polska, podobnie jak i inne kraje członkowskie UE, nie ma możliwości

wprowadzenia minimalnych marż przy skupie produktów rolno-spożywczych. Cena powinna być przedmiotem umów, które zawierane są dobrowolnie pomiędzy dwoma stronami. Zasadnicze

znaczenie dla kształtowania się cen na rynku ma sytuacja podażowo-popytowa. (...)