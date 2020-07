Minister wzywa sklepy, by pilnowały noszenia maseczek przez klientów

Pytanie do właścicieli sklepów: czy chcą mieć zamknięty sklep i personel w kwarantannie? Bo jak widać, apele do klientów sklepów nie docierają - mówi Wojciech Andrusiewicz i apeluje do nich, a także ekspedientów, by pilnowali, by klienci nosili maseczki.

- Pojawiają nam się zakażenia w sklepach i ogniska sklepowe. Tu ponowny apel: jesteśmy w sklepie, to powierzchnia zamknięta, mamy obowiązek stosować maseczki. Niestety, dzisiaj w sklepach przynajmniej połowa odwiedzających nie nosi maseczki. Zaczynają się pojawiać ogniska sklepowe. I to jest pytanie do właścicieli sklepów: czy chcą mieć zamknięty sklep i personel w kwarantannie? Bo jak widać, apele do klientów sklepów nie docierają. Może w końcu dotrą do właścicieli sklepów - przestrzega wiceminister zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

- Maseczki w sklepach są kwestią egzekucji prawa. Jedno to klient bez maseczki, a drugie to ekspedient, który go nie upomina - podkreśla wiceminister. - Klienci nie przywiązują wagi do maseczki, bo widzą, że właściciele czy ekspedienci ich nie pilnują - wyjaśnia.

Polityk kilkukrotnie podkreślił, że brak pilnowania klientów może w konsekwencji skutkować zamykaniem sklepów, kiedy dojdzie do ognisk w takich placówkach.