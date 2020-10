Ministerstwo finansów chce zwiększyć uprawnienia skarbówki

Funkcjonariusze skarbówki łatwo sprawdzą odciski palców i DNA podejrzanych o przestępstwa gospodarcze. W akcjach pomoże im… wojsko - informuje we wtorek "Puls Biznesu".

"Puls Biznesu" donosi, że ministerstwo finansów pracuje nad projektem ustawy znacznie zwiększającej uprawnienia organów skarbowych.

"Zajmowanie rzeczy ruchomych (samochody, maszyny i urządzenia, sprzęt elektroniczny itp.), zakupy kontrolowane, blokowanie kont bankowych na dłużej, większy i łatwiejszy dostęp do danych objętych tajemnicą bankową, formalne ściganie przestępstw skarbowych, dostęp do odcisków palców oraz DNA - to tylko niektóre z obszernego katalogu nowych możliwości szykowanych dla fiskusa w rządowym projekcie ustawy" - informuje gazeta.

W artykule przytoczono też fragment uzasadnienia projektu, według którego "propozycje mają na celu usprawnienie wykonywania zadań przez organy KAS w zakresie zwalczania szarej strefy, uszczelniania wpływów do budżetu państwa, zwalczania wyłudzeń skarbowych i oszustw karuzelowych".

MF stwierdza, że do szeregu dotychczasowych narzędzi uszczelniających system podatkowy (np. STIR, JPK VAT, split payment, pakiet paliwowy, kasy fiskalne online) trzeba dodać kolejne elementy systemu, "które będą go dopełniać i wzmacniać".

Jak wskazuje "Puls Biznesu", proponowanych zmian, zwiększających uprawnienia skarbówki wobec podatników, jest kilkaset