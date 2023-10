Morawiecki: Po to jest UOKiK, by dbać o polskich przedsiębiorców i żeby wielkie sieci nie dusiły ich marży

"Jeżeli następują kryzysy w gospodarce, to warto zastanowić się, jak się zachowuje państwo. Paręnaście lat temu był taki kryzys i państwo nie zrobiło nic albo prawie nic, żeby pomagać przedsiębiorcom. W ostatnich latach spadały na nas różne gromy, covid, wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny. Za każdym razem staraliśmy się proponować przedsiębiorcom wsparcie - w tarczy antycovidowej szło o ratowanie miejsc pracy, potem była tarcza solidarnościowa, antyinflacyjna czy antyputinowska" - powiedział w piątek w Bytomiu podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki w piekarni mówił o roli UOKiK

Konferencja odbyła się w piekarni w Bytomiu.

"Naszła mnie smutna refleksja o tym, jak niedawno pewien pan całował chleb i potem ten chleb znalazł się na śmietniku. Ten pan to nasz główny przeciwnik polityczny. Jak ktoś całuje na pokaz chleb a potem ten chleb ląduje na śmietniku, to mi się przypomina takie ludowe powiedzenie - że jak ktoś chlebem gardzi, to nim Pan Bóg bardziej" - stwierdził premier.

Zapewnił, że będzie dbać o przedsiębiorców i będzie tworzyć warunki do gospodarowania, aby przewaga konkurencyjna wielkich sieci nie była taka miażdżąca.

"Po to jest UOKiK, aby dbać o polskich przedsiębiorców i żeby wielkie międzynarodowe sieci nie dusiły marży dla polskiego przedsiębiorcy. Po to jest +polska półka+, po to jest skracanie drogi od pola do stołu, ale polski przedsiębiorca musi mieć za sobą państwo w relacjach z wielkimi sieciami" - powiedział Morawiecki.

Ocenił, że "to, co udało się zrobić w 8 lat, można stracić w jeden dzień" i wyjaśnił, że tym dniem może być 15 października.

"Warto dbać o polskich przedsiębiorców, o to, co się udało w ramach polityki społecznej zrobić dla społeczeństwo, żeby dbać o bezpieczeństw w kontekście tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie" - dodał premier.