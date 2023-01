MZ analizuje zakaz sprzedaży energetyków dzieciom

Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu, z upoważnienia Ministerstw Zdrowia odpowiedział na jedną z interpelacji poselskich w sprawie przypadków przedawkowania kofeiny wśród młodzieży. Chodzi o napoje energetyzujące.

Dzieci piją energetyki i ...tyją

W piśmie czytamy m.in. " (...) zarówno badania polskie, jak i ogólnoeuropejskie

wskazują na częste picie napojów energetyzujących przez dzieci i nastolatków. Już w latach 2009-2010, według badania przeprowadzonego przez Instytut Żywności i Żywienia napoje energetyczne piło 24% dzieci, na ogół kilka razy w miesiącu, ale 4% dzieci piło je nawet kilka razy w tygodniu. Według krajowych badań (2021) 5% chłopców i 4,9% dziewcząt w wieku 10-17 lat deklaruje spożycie napojów energetyzujących przynajmniej raz w tygodniu.

W Wielkiej Brytanii nawet 32% dzieci i młodzieży pije napoje energetyczne conajmniej raz w tygodniu, a w świetle badania przeprowadzonego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), 12% młodzieży do 18 r.ż. pije je 4 razy w tygodniu lub częściej. Głównym powodem sięgania po napoje energetyczne przez dzieci i młodzież jest potrzeba dobrego samopoczucia w grupie rówieśników i poprawa wydolności fizycznej.

Wpływ napojów energetyzujących na zdrowie dzieci i nastolatków należy rozpatrywać przede wszystkim w kontekście zawartej w nich substancji psychoaktywnej (kofeiny) oraz wysokiej zawartości cukrów. Z uwagi na masę ciała dzieci ryzyko negatywnych skutków dużego spożycia tych składników jest u dzieci większe, niż u dorosłych."

W Ministerstwie Zdrowia trwają analizy możliwości wprowadzenia ograniczeń picia tych napojów przez osoby poniżej 16 lat.

Jaka dawka kofeiny jest bezpieczna?

Waldemar Kraska wskazuje w piśmie, że w odniesieniu do kofeiny, zgodnie ze stanowiskiem EFSA brak jest dostatecznych danych, aby określić bezpieczny poziom spożycia kofeiny przez dzieci. Aktualnie EFSA uznaje, że nie budzi obaw spożycia dawka do 3 mg/kg m.c/dzień (dla przykładu, dla dziecka w wieku 10 lat oznacza to około 100 mg kofeiny).

Pismo jest datowane na 19 grudnia 2022 r.