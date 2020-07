Na horyzoncie nowy podatek od opakowań. Zdaniem PZPTS nowa danina będzie stanowiła od 25 do 80 proc. produktu

Robert Szyman, dyrektor generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych

W przyjętym w ramach trwających aktualnie negocjacji unijnych dokumencie końcowym znalazł się zapis (art. 146) o obowiązkowym wprowadzeniu przez wszystkie kraje członkowskie podatku od opakowań z tworzyw sztucznych nie poddanych recyklingowi w wysokości 0,80 euro za kilogram od roku 2021. Za jego przyjęciem opowiedziały się wszystkie kraje członkowskie, w tym Polska. Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu.

- Jest to wydarzenie dla naszej branży bez precedensu i informacja najgorsza z możliwych. Oznacza ona, że nowa danina będzie stanowiła od 25 do 80 procent produktu, co w oczywisty sposób wpłynie na nasze firmy i ich kondycję - uważa Robert Szyman, dyrektor generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Jak wyjaśnia prezes PZPTS, w szczególny sposób dotknie to polskie podmioty z branży, gdyż Polska jako kraj nie dysponuje sprawnym systemem zbiórki, selekcji i przerobu odpadów z tworzyw, w tym opakowaniowych – mimo wielokrotnych deklaracji ze strony rządu nadal nie wiadomo jak ten problem ma zostać rozwiązany.

- W oczywisty sposób niższe koszty poniosą kraje, które takie systemy wdrożyły, jak np. Niemcy czy Holandia. Kraje rozwinięte uzyskają w ten sposób kolejną przewagę rozwojową, Polska zyskuje nową przeszkodę do pokonania na drodze do zrównania poziomu życia i stopnia rozwoju gospodarki. Podatek w zaproponowanej przez EU formule powoduje, że Polska będzie zmuszona wpłacać środki finansowe do unijnego budżetu, co pomniejszy skalę środków uzyskiwanych z Unii na rzecz naszego kraju. W oczywisty sposób zarówno PZPTS, jak i EuPC sprzeciwiają się takiemu rozwiązaniu. Jako branża nie byliśmy w jakikolwiek sposób konsultowani i przyjęte rozwiązanie jest dla nas nie do zaakceptowania. Przed nami trudny okres, gdy polski rząd będzie pracował nad szczegółowymi rozwiązaniami w tej materii. Na dzisiaj nie wiemy jeszcze jakie one będą czy wyłączone z niego będą opakowania przemysłowe oraz czy np. wyłączony z niego będzie papier łączony z tworzywami - podsumowuje Robert Szyman.