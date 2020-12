Na rynek wchodzi nowa kategoria kupujących - przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumentów

Wraz z początkiem 2021 r. na rynku pojawi się nawet kilka milionów kupujących nowego typu, tj. przedsiębiorców z uprawnieniami konsumenckimi. Pierwotnie nowe przepisy miały wejść w czerwcu, ale Tarcza Antykryzysowa ich wdrożenie przesunęła o pół roku.

Największą rewolucją jest to, że od 1 stycznia 2021 r. osoby fizyczne, które prowadzą działalność w ramach jednoosobowych działalności gospodarczych, w niektórych przypadkach traktowane będą jak konsumenci i nabędą część ich praw. Chodzi tutaj o przedsiębiorców zawierających umowy - w tym te dotyczące sprzedaży w sklepach internetowych - nieposiadające dla nich charakteru zawodowego, czyli takie, które nie są związane z przedmiotem ich działalności, w szczególności wskazanym w CEIDG. Np. osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność fotograficzną nie będzie mogła skorzystać z nowych preferencyjnych przepisów w przypadku zakupu aparatu fotograficznego, ale przy zakupie ekspresu do kawy - już tak.



Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenckimi zyskują możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz mogą skorzystać z nowych zasad dotyczących rękojmi (tj. odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru), które do tej pory zarezerwowane były wyłącznie dla konsumentów.

- Przykładowo, przedsiębiorca zawierający umowę nieposiadającą dla niego charakteru zawodowego będzie miał w skrajnych przypadkach prawie 3 lata na zgłoszenie reklamacji. Ponadto będzie miało zastosowanie tzw. domniemanie uznania żądania reklamacyjnego w przypadku nieustosunkowania się do niego przez sprzedawcę w terminie czternastu dni od jego zgłoszenia. Wymusi to na prowadzących sklepy internetowe stosowanie krótszych terminów rozpatrywania reklamacji względem szerszego grona kupujących. Natomiast, co ciekawe, ustawodawca pozostawił pewną “furtkę” dla sprzedawców - nadal będzie możliwe ograniczenie czy wyłączenie rękojmi w stosunku do wszystkich kupujących przedsiębiorców - wyjaśnia Zofia Babicka-Klecor, prawniczka, współtwórczyni Kreatora Legal Geek.

Kolejną nowością jest wprowadzenie zakazu stosowania niedozwolonych klauzul umownych względem nowej kategorii przedsiębiorców. Wszelkie postanowienia nieuzgodnione indywidualnie z takim przedsiębiorcą - przede wszystkim te zawarte w regulaminach - nie będą go wiązać, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Brak takich informacji może wydłużyć prawo odstąpienia od umowy nawet do 12 miesięcy