Najbliższa niedziela jest handlowa. A jak będzie w 2022 r.?

W tym roku wiele sieci otwierało swoje sklepy także w niehandlowe niedziele, korzystając z wyłączenia jakim była możliwość handlu jako placówka pocztowa. Robiły to już praktycznie wszystkie największe sieci w Polsce.

Sytuacja ma zmienić się od 1 lutego 2022, po wejściu w życie nowelizacji ustawy. W niedziele niehandlowe będą mogły być otwarte tylko te placówki pocztowe, które mogą wykazać minimum 40 proc. przychodów pochodzących z działalności pocztowej.

Niedziele handlowe 2022 r.

W przyszłym roku rozpocznie się czwarty rok obowiązywania niedziel handlowych. W 2022 roku zakaz handlu nie będzie obowiązywał w przypadku siedmiu niedziel. Oto daty:

30 stycznia 2022 r.,

10 kwietnia 2022 r.,

24 kwietnia 2022 r.,

26 czerwca 2022 r.,

28 sierpnia 2022 r.,

11 grudnia 2022 r.,

18 grudnia 2022 r.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.

Zasady i bezpieczeństwo

Rządzący apelują, aby podczas zakupów przestrzegać zasady DDM – utrzymywanie ok. 1,5 metra dystansu od innych osób, częste dezynfekowanie dłoni i noszenie maseczek w prawidłowy sposób, tak by jednocześnie zakrywały one nos i usta.