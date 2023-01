Najemcy chcą rozmawiać o kodeksie dobrych praktyk z zarządcami centrów handlowych

Przygotowana przez Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych w 2022 roku aktualizacja Kodeksu Najlepszych Praktyk wg Najemców, który powstał w 2011 roku, wskazuje na oczekiwane przez najemców standardy współpracy i komunikacji, jakie są kluczowe dla budowania zdrowych relacji na linii właściciele i zarządcy centrów handlowych a najemcy.

Kodeks najemców centrów handlowych

Kodeks Najemców to zbiór rekomendacji dotyczących istotnych elementów umowy najmu m.in.:

- czynsz nie powinien być wyrażony w euro

- koszty wspólne winny być jedną, transparentnie wyliczoną kwotą i nie mogą być traktowane jako źródło dodatkowego dochodu

- niedopuszczalne jest wymuszanie relokacji czy modyfikacji planowanego wyglądu sklepu najemcy

- nieakceptowalne jest doliczanie do obrotu najemcy sprzedaży online

Czego chcą najemcy centrów handlowych?

„Cieszymy się, że przedstawiciele PRCH powołują się na Kodeks wypracowany w konsultacji z najemcami w 2012 roku. Ten dokument nie jest już dostępny na stronach www PRCH, a szkoda. Mimo szeregu rozbieżności w naszych stanowiskach – co oczywiście zostało w Kodeksie podkreślone – znalazło się w nim kilka ważnych zapisów, zaakceptowanych przez obie strony. Przykładem może być choćby relokacja – czyli przymusowe przeniesienie lokalu najemcy w inne miejsce centrum handlowego, bez zmiany pozostałych parametrów umowy. Kodeks określał ją jako sprzeczną z istotą umowy najmu – a tymczasem jest forsowana w umowach po dziś dzień. Od ponad 10 lat wskazujemy na poważne problemy w relacjach wynajmujących z najemcami. Najwyższy czas, by po latach zamilczania problemów przez silniejszą stronę umów rozmawiać o standardach oraz praktykach rynkowych, jakie obie strony mogą rekomendować. Należy działać szybko, bowiem sytuacja rynkowa i makroekonomiczna pogarsza się dla wszystkich graczy. Zależy nam, aby PRCH – jako organizacja branżowa – była wzorem i kreatorem najlepszych praktyk rynkowych dla wynajmujących, by wskazywała swoim członkom najlepsze standardy. Jakie najlepsze praktyki na rynku nieruchomości komercyjnych rekomenduje PRCH?” – pyta Zofia Morbiato, dyrektor generalna Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU).