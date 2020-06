Najemcy galerii handlowych chcą płacić czynsze uzależnione od ich obrotów

Firmy handlowe i usługowe zrzeszone w Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług, których obroty spadły o 50 proc. protestują wobec konieczności płacenia stawek czynszów sprzed epidemii. Spór najemców z wynajmującymi trwa od wielu tygodni i nie znajduje konstruktywnego rozwiązania.

Najemcy apelują o dostosowanie wysokości opłat proporcjonalnie do obrotów osiąganych w lokalach.

Protest polega na symbolicznym zamknięciu sklepów i punktów objętych akcją w Galerii Północnej w godzinach: 12.00 - 16.00. Wówczas kraty wejściowe pozostaną zamknięte a na witrynach pojawią się plakaty informacyjne. Równocześnie na znak solidarności oraz wsparcia założeń protestu plakaty informacyjne pojawią się w witrynach sklepów Galerii Mokotów, Złotych Tarasów oraz Arkadii.

Przeczytaj także: 10 nowych sklepów KiK otwarto w czerwcu

Firmy uważają, że "propozycje chwilowego obniżenia czynszu przy równoczesnym przedłużeniu niekorzystnych umów na wiele kolejnych miesięcy, uwłacza nam". „Niewiele umów udało się dotychczas renegocjować – może jedna na dziesięć jest do zaakceptowania.”

GTC, właściciel Galerii Północnej, w której odbył się strajk najemców komentuje: "Rozumiemy obecną trudną sytuację handlowców i staramy się wspierać najemców w naszych centrach handlowych. Dla nas to również nie jest łatwy czas. Jesteśmy gotowi negocjować z każdym najemcą, jednak takie negocjacje wymagają czasu i nie jest możliwe, by zakończyć je w jeden dzień. Jeśli wszyscy podejdziemy do procesu negocjacji z cierpliwością i otwartą głową, jesteśmy przekonani, że uda nam się wypracować rozwiązania korzystne dla obu stron".