Niehandlowe niedziele - jak trzy lata zmieniły rynek handlu?

fot. shutterstock, centrum handlowe

Gdy w marcu 2018 roku wprowadzano ograniczenie handlu w niedziele eksperci rysowali różne scenariusze tej zmiany: od masowych zwolnień w handlu po odbudowanie pozycji małych sklepów. Które z tych prognoz okazały się trafne?

Jak wynika z danych Retail Institute, w 2019 r. centra handlowe odnotowały 388 mln odwiedzin, tj. -0,1% mniej niż w poprzednim roku. Pod tym względem IV kwartał 2019 r. był o – 0,9% słabszy niż ten sam okres 2018 r. Rok zamknięto stratą 400 tyś. klientów. Analizy instytutu wskazują, że branża handlowa nie odpracowała poniesionych w 2018 r. spadków frekwencji, spowodowanych m.in. wprowadzonym zakazem handlu w niedziele. W 2019 r. na skutek mniejszej liczby handlowych niedziel zaobserwowano stratę kolejnych 12,2 mln klientów niedzielnych oraz 1,1 mln osób, które robiły zakupy w piątki. Porównując dane odwiedzalności za 2019 r. z wynikami za 2017 r., tj. sprzed wejścia w życie zakazu handlu, widać, że centra handlowe straciły 28,8 miliona niedzielnych klientów (-53,9%). Jednocześnie Polacy zaczęli częściej korzystać z oferty centrów w inne dni tygodnia, głównie w soboty (+14,5%) oraz poniedziałki (+11,9%). Jednak odwiedzalność centrów

handlowych spadła o 2% porównując 2019 i 2017 rok. W tym samym czasie obroty sieci handlowych i usługowych prowadzących działalność na terenie centrów wzrosły w 2019 r. o 1,6% w porównaniu do wyników z 2018 roku. Poza wzrostem inflacji eksperci tłumaczą to zjawisko, zniknięciem z centrów handlowych, spacerowiczów, których wizyty nie przekładały się na obroty sklepów. Rok 2020 upłynął pod wpływem pandemii i trzech lockdownów, zatem wyniki z 2020 roku w żaden sposób są nieporównywalne z poprzednimi latami. Spadki odwiedzialności rok do roku sięgają bowiem 20 - 30 proc. w zależności od wielkości i lokalizacji centrum handlowego.

Co z liczbą sklepów?

Trend spadkowy w liczbie małych sklepów jest obserwowany od ponad dekady, ale spadek z 2020 roku był ponad dwukrotnie niższy niż rok wcześniej. Odpowiadał za niego najmniejsze placówki — kioski, sklepy monopolowe oraz przede wszystkim, najmniejsze sklepy spożywcze - wynika z badania “Universe Update” NielsenIQ. - W ostatnich dwunastu miesiącach liczba sklepów spadła blisko o 600, ale wielu polskich przedsiębiorców zdecydowało się na zawieszenie działalności – mówi Tomasz Starzyk z Bisnode.