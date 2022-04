Niezaszczepieni nie dostaną premii? Firmy nadal wymuszają obowiązki covidowe

- Do naszego stowarzyszenia wciąż trafiają wiadomości i skargi, gdzie głównym bohaterem pozostaje koronawirus. Co ciekawe są to skargi bardzo różnorodne – dotyczą zarówno firm, gdzie nadal obowiązują restrykcyjne zasady covidowe jak i firm, gdzie pracodawcy ignorują potencjalne zagrożenie – informuje Stowarzyszenie.

Maseczki wciąż obowiązkowe

W roku 2021 stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom odnotowało rekordową ilość skarg i wiadomości – większość z nich dotyczyła pandemii COVID-19 oraz presji lub nawet wymuszania szczepień na pracownikach. Rok 2022 przyniósł w tym temacie prawdziwą rewolucję. Skarg jest zdecydowanie mniej, ale wciąż pojawiają się firmy, które mają wpisane do regulaminu porządkowego przeciwdziałanie pandemii i egzekwują od swoich pracowników szczepienia lub inne obowiązki kojarzące się bezpośrednio z czasem pandemii.

- Nie możemy mówić o masowej ilości skarg, ale te które się pojawiają się dość interesujące, bo wydawałoby się, że w obecnym czasie mówimy już o odwrocie pandemii. Ostatnie wiadomości dotyczyły np. podtrzymania obowiązku noszenia maseczek w jednej z dużych firm produkcyjnych. Mowa zarówno o hali jak i o częściach wspólnych. Pracownicy są tym oburzeni i generalnie nawet przygotowali petycję do swojego szefostwa. Podobne wiadomości docierają do nas ze sklepów spożywczych, nawet tych franczyzowych. Niektórzy sprzedawcy są wciąż zobowiązywani przez swoich szefów do noszenia maseczek – mówi Małgorzata Marczulewska.

Bez szczepienia nie ma premii

Temat szczepień nie zniknął, choć skarg jest zdecydowanie mniej niż w roku 2022. – Skierowaliśmy do naszego prawnika sprawę zabierania premii pracownikom, którzy nie są zaszczepieni. W tym roku mieliśmy sprawę braku wypłat premii rocznych i kwartalnych za brak udokumentowanego szczepienia. Zdarzały się też komplikacje przy wypłacaniu premii lub przyznawaniu podwyżek jeżeli pracownik nie wykazał zaszczepienia dawką przypominającą. Takich sytuacji było kilka – mówi Małgorzata Marczulewska. – Odnotowaliśmy także skargę na jedną z firm rekrutacyjnych, która poszukując pracowników zaznaczała, że certyfikat szczepienia jest jednym z dokumentów niezbędnych do aplikowania do przedsiębiorstwa – mówi Małgorzata Marczulewska.

Covidowi nadgorliwcy