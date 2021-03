Nowe etykiety na urządzeniach RTV i AGD

Wraz z początkiem marca 2021 r. na wszystkich nowych urządzeniach AGD i RTV pojawią się zmienione etykiety energetyczne - informuje Komisja Europejska.

Od marca na niektórych urządzeniach zasilanych prądem znajdziemy nowe etykiety z nowym oznaczeniem klas energetycznych. Zmianą będzie odejście od kolejnych "+", wraca za to zasada siedmiopunktowej skali od A do G.



Produkty, które mają obecnie najwyższą klasą energetyczną, czyli oznaczone jako A+++, w nowym oznaczeniu będą miały literę "C". Dla tych z A z jednym plusem, czyli obecnie najbardziej energochłonnych, zarezerwowane będą litery "F" i "G"". Litery A i B na razie nie będą przeznaczone dla żadnych produktów do czasu, aż na rynku pojawią się jeszcze bardziej wydajne energetycznie produkty AGD i RTV.

Paweł Gembara, dyrektor ds. zgodności produktów w Castorama Polska mówi Dotychczas większość urządzeń była klasy A, a im więcej było przy niej plusów, tymi bardziej energooszczędny był kupowany sprzęt. Urządzeń z oznaczeniem B, C, D, E, F i G było coraz mniej, albo całkowicie zniknęły z rynku. To, nad czym się zastanawialiśmy, to ile plusów wybrać, ponieważ te klasy A+++ często były najdroższe, choć jednocześnie pozwalały najwięcej zaoszczędzić na zużyciu prądu.

Przeczytaj także: Wirus nie oszczędza rynku elektroniki

Na początku na pralkach, lodówkach, produktach, telewizorach, zmywarkach i suszarkach znajdziemy nowe etykiety energetyczne zgodne z rozporządzeniem unijnym z 2019 roku. Następnie zmiany obejmą oświetlenie i żarówki. Z czasem nowe oznaczenia będą sukcesywnie pojawiać się na pozostałych sprzętach zasilanych energią eklektyczną, takich jak urządzenia grzewcze i podgrzewacze wody.

- Pierwsza rzecz, która zwróci naszą uwagę po zmianie oznaczeń, to ta, że znikną plusy. Czyli w zasadzie wracamy do dawnej skali siedmiopunktowej – od A do G. Następuje tzw. przeskalowanie klas. Obecne oznaczenie A+++ na nowej skali będzie odpowiadać literce C lub D, A+ to nowe F i G. Nowe A i B na razie nie będą wykorzystywane – czekają na nowe, jeszcze bardziej energooszczędne produkty, które z czasem pojawią się na rynku – wyjaśnia Paweł Gembara, ekspert Castorama Polska. – Podkreślam – jeśli zdecydujemy się na zakup urządzenia na przykład z klasą energetyczną D, to nie kupujemy sprzętu zużywającego więcej prądu, zmieniło się jedynie oznaczenie. Aby właściwie porównać sprzęt i jego efektywność przed i po zmianie etykiet najlepiej porównać jego parametry techniczne, a nie tylko same etykiety klas efektywności.

Przeczytaj także: Castorama zamiast Tesco w Rudzie Śląskiej

Produkty oznaczone nowymi etykietami energetycznymi to też nowe obowiązki dla producentów. Wszystkie urządzenia będą musiały zostać zarejestrowane w dedykowanej bazie danych – EPREL, gdzie zamieszczona będzie szczegółowa dokumentacja techniczna danego produktu.

Dodatkowo za rok – od marca 2022 roku – na każdej etykiecie znajdzie się kod QR, który umożliwi klientowi wejście do bazy EPREL i weryfikację specyfikacji technicznej wybranego sprzętu.

Na nowych etykietach znajdziemy też inne informacje, na przykład o poziomie hałasu, pojemnościach czy ilości wody, którą zużywa wybrana pralka czy zmywarka.