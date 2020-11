Nowe obostrzenia dla branż i obywateli, czyli jakie sklepy mogą być otwarte

fot. shutterstock

Zawieszenie prowadzenia działalności gastronomicznej z możliwością sprzedaży żywności tylko na wynos, ograniczenie funkcjonowania galerii i centrów handlowych, zamknięcie instytucji kultury oraz ośrodków sportu i rekreacji - to najważniejsze obostrzenia, które w dniach 7-29 listopada br. będą obowiązywać na terenie całego kraju. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał premier Mateusz Morawiecki.

W strefie czerwonej:

- zakazano prowadzenia stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji. Możliwość sprzedaży dań jedynie na wynos lub z dowozem.

- ograniczono funkcjonowanie obiektów handlowych lub usługowych, w tym parków handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 mkw. Otwarte pozostaną jedynie punkty usługowe związane z działalnością fryzjerską i kosmetyczną, a także z usługami – medycznymi, optycznymi, bankowymi, pocztowymi, ubezpieczeniowymi, motoryzacyjnymi, ślusarskimi, szewskimi, krawieckimi, pralniczymi. Ponadto, otwarte pozostają sklepy budowlane i remontowe, spożywcze i zoologiczne, a także z częściami i akcesoriami do pojazdów samochodowych i motocykli jak również księgarnie, drogerie i apteki;

- zakazano prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych w sklepach o powierzchni do 100 mkw. może przebywać 1 osoba na 10 mkw., w sklepach powyżej 100 mkw. – 1 osoba na 15 mkw.

- hotele są dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej, w trakcie zgrupowań i zawodów sportowych, dla osób wykonujących zawód medyczny oraz dla pacjentów i ich opiekunów. Jeżeli usługa hotelowa rozpoczęła się przed 7 listopada, a nie spełnia powyższych warunków, powinna zakończyć się nie później niż 10 listopada. Zakwaterowanie w hotelu może odbyć się po okazaniu potwierdzenia od pracodawcy, polskiego związku sportowego, podmiotu wykonującego działalność leczniczą albo pisemnego oświadczenie gościa.

- w transporcie publicznym może być zajętych 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich

- zawieszono działalność basenów, aquaparków, siłowni, solariów, klubów i centrów fitness

- wydarzenia sportowe mogą się odbywać tylko bez udziału publiczności

- zawieszono działalność sanatoriów

- wprowadzono ograniczenie zgromadzeń publicznych maksymalnie do 5 osób

- zakazano organizacji spotkań, imprez, kongresów i targów

- zamknięto instytucje kultury: kina, teatry, muzea, galerie sztuki, domy kultury, ogniska muzyczne, biblioteki publiczne i naukowe. Zakaz ten nie dotyczy udostępniania zbiorów, które są dostępne online oraz znajdują się na wolnym powietrzu. Można też odwiedzać lasy, parki i ogrody należące do instytucji kultury oraz innych podmiotów.

- wprowadzono ograniczenie przemieszczania się osób powyżej 70. roku życia (z wyjątkiem obowiązków zawodowych i zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego)

- przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m oraz obowiązku zakrywania ust i nosa, w kościołach może przebywać maksymalnie:- 1 osoba na 15 mkw. – do 29 listopada 2020 r.

- 1 osoba na 7 mkw. – od 30 listopada 2020 r.

- wprowadzono i przedłużono do 29 listopada naukę zdalną dla wszystkich klas podstawowych i ponadpodstawowych.

- od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00, dzieci do 16. roku życia mogą przemieszczać się tylko pod opieką rodzica lub opiekuna.