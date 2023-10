Nowe obowiązki dla producentów opakowań

W tej chwili mamy w Polsce sytuację, w której weszła już w życie implementacja dyrektywy plastikowej, choć kilka jej kluczowych zapisów zacznie obowiązywać od roku 2024 lub 2025. Mamy też uchwaloną i podpisaną przez Prezydenta ustawę o systemie kaucyjnym, która ma zacząć obowiązywać od 2025. Trwają też prace legislacyjne nad rozszerzoną odpowiedzialnością producenta (ROP). Dla wprowadzających, czyli firm produkujących w opakowaniach, oznacza to konieczność weryfikacji procesów produkcji opakowań i wprowadzenie do nich niezbędnych zmian – mówi Mieczysław Gonta z PwC Polska.

Opakowania - dużo zmian dla firm

Najbardziej spektakularnym przykładem koniecznych zmian jest obowiązek przytwierdzania zakrętki do opakowania przewidziany w dyrektywie Single Use Plastic (SUP). Ale tego typu weryfikacja dotyczy także składu opakowań, tego czy nadają się one do ponownego recyklingu. Oddzielną kwestią będzie też weryfikacja opakowań na produkty gotowe do spożycia. Takie, które zgodnie z wprowadzonymi zmianami prawnymi podlegać będą opłacie konsumenckiej.

Regulacje środowiskowe sprawiają, że rośnie znaczenie opakowań towarów. Błędy w zakresie ich doboru mogą generować koszty z tytułu niespełnienia limitu użytego recyklatu, dodatkowej opłaty za zaśmiecanie terenów zielonych czy po prostu wyższych kosztów operacyjnych. Dodatkowo, mogą one przyczynić się także do obniżenia ratingów ESG.

Więcej na onet.pl