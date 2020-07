Od 1 lipca jedna inspekcja kontrolująca jakość żywności w obrocie i handlu

Od 1 lipca 2020 r. za kontrole żywności w sklepach odpowiada Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, która przejmuje część obowiązków Inspekcji Handlowej.

Powierzenie jednemu organowi - IJHARS - kontroli nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych umożliwi szybsze reagowanie na pojawiające się na rynku nieprawidłowości, a w rezultacie przyczyni się do efektywniejszego eliminowania produktów niespełniających wskazanych na etykietach wymagań oraz o parametrach jakościowych niezgodnych z przepisami prawa.

IJHARS przeprowadzać będzie kontrolę jakości handlowej produktów rolno-spożywczych u producenta czy na giełdach żywności prowadzących sprzedaż hurtową, nadzorować jakość handlową w obrocie detalicznym np. w sklepach i na bazarach, oraz kontrolować żywność w placówkach gastronomicznych - np. w restauracjach i działalność cateringową. Jak wskazuje ministerstwo, rozwiązanie to jest korzystne dla konsumentów, bo przyczyni się do lepszego nadzoru nad jakością żywności oraz skuteczniejszego eliminowania nieuczciwych praktyk w handlu nią, np. fałszowania żywności.

Przeczytaj także: Oznaczenia kraju pochodzenia żywności w sklepach zainteresowały posłów klubu Koalicja Polska

Od 1 lipca Laboratoria Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykonujące zadania należące do zadań przejętych przez Inspekcję wejdą w struktury Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Postępowania niezakończone decyzją ostateczną, prowadzone przez organy Inspekcji Handlowej, w zakresie spraw związanych z wykonywaniem zadań przejętych przez Inspekcję, prowadzą, z dniem wejścia w życie ustawy, organy Inspekcji, stosownie do swojej właściwości, a wydane przez organy Inspekcji Handlowej zaświadczenia, decyzje i inne dokumenty w zakresie spraw związanych z wykonywaniem zadań przejętych przez Inspekcję zachowują ważność na okres, na który zostały wydane albo wystawione - poinformował resort rolnictwa

Przeczytaj także: APCOA obsłuży parkingi przy sklepach Aldi

Wierzytelności i zobowiązania wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie spraw związanych z kontrolą jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, stają się, z mocy prawa, wierzytelnościami i zobowiązaniami wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

- Przeniesienie kontroli jakości żywności do jednej instytucji to ważny krok w kierunku specjalizacji instytucji państwa. 8 lipca br. zamkniemy całe przedsięwzięcie od strony formalnej. Zmiana ta jest korzystna zarówno dla konsumentów, jak i rolników czy przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym bowiem skonsoliduje nadzór nad jakością żywności w całym łańcuchu dostaw od „pola do stołu” – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.