Od 2 kwietnia sklepy muszą zapewnić klientom rękawiczki lub środki do dezynfekcji rąk

PRACODAWCA! 2020-04-02 10:13:13

To jakaś paranoja!!!! Sklepy mają zapewnić rękawiczki klientom? Ciekawa jestem skąd te rękawiczki mają mieć!!! Tak Ciężko dostać cokolwiek!!! Ktoś, kto to napisał, to chyba nie wie jak wygląda sytuacja!!! Ludzie opamiętajcie się!!!! Jeżeli sklep odda rękawiczki klientom to sprzedawczynie będą chodziły bez nich!! Czy to ma sens?! Raczej nie!! Każdy pracodawca chce zapewnić swojemu pracownikowi jak najbezpieczniejsze warunki pracy a bez rękawiczek jest to niemożliwe!!! Jeżeli nasze Państwo przekazałoby nam ten deficytowy towar, to oczywiście, bez problemu możemy je rozdawać! Niech ten "ktoś", kto to wymyślił zastanowi się nad tym co pisze!!!! Najpierw proszę się zorientować jaka jest sytuacja na rynku a nie pisać głupoty!!!