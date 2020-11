Od 28 listopada sklepy będą mogły działać w najwyższym reżimie sanitarnym

Na zdj. Mateusz Morawieck

Zdecydowaliśmy, że od przyszłej soboty (28 listopada) placówki handlowe będą mogły działać w najwyższym reżimie sanitarnym - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Na razie placówki gastronomiczne pozostają zamknięte. Rząd zapowiada jednak szeroki pakiet wsparcia branż, które są najbardziej poturbowane przez drugą falę koronawirusa, m.in. dla branż turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej.

– Przed nami okres, który nazywamy „sto dni solidarności”. To dlatego, że na końcu tego okresu jest wysoce prawdopodobne, że będzie dostępna szczepionka – mówił szef rządu.



Podkreślił, że w tym okresie ważne jest ratowanie życia, ale też miejsc pracy. – Aby tak było, zdecydowaliśmy, że od przyszłej soboty placówki handlowe będą mogły działać w najwyższym reżimie sanitarnym – powiedział premier.

- Spotykaliśmy się z handlowcami z różnych branż i obiecali nam, że będą dbali o to, by była odpowiednio mała liczba ludzi, aby można było utrzymać reżim sanitarny, podobnie jak to jest teraz w sklepach spożywczych, drogeriach i placówkach, które nie są w centrach handlowych i są otwarte – mówił premier Morawiecki.

- Byliśmy nakłaniani też przez inne branże: gastronomię, branże wydarzeń kulturalnych, kina teatry, a także siłownie, kluby fitness, aby otworzyć te placówki usługowe. Jednak idziemy za radą naszych epidemiologów i zdecydowaliśmy się pozostawić je zamknięte również w okresie przedświątecznym, do 27 grudnia, przed świętami poinformujemy co dalej – dodał.

Premier zaapelował, by podczas świąt Bożego Narodzenia nie planować dużych spotkań rodzinnych, aby nie przemieszczać się pomiędzy miastami. – Od naszej dyscypliny zależy to, jak ostre będą musiały być potem restrykcje - mówił premier.

- Zdecydowaliśmy, że pozostawiamy szkoły zamknięte do 23-24 grudnia, ale następnie podjęliśmy także decyzję, że ferie będą skumulowane w jednym okresie między początkiem stycznia, między 3 a 17-18 stycznia - poinformował premier.

- Po 18 stycznia być może będziemy mieli sytuację, w której wrócimy do strefy czerwonej, w której przetrwamy do pojawienia się szczepionki - mówił Morawiecki apelując jednocześnie o zachowanie dyscypliny.

Premier dodał, że jeśli liczba zachorowań średnio spadnie poniżej 19 tys., to przewidywany jest powrót do strefy czerwonej, poniżej 10 tys. być może wrócimy do strefy żółtej, zaś poniżej 4 tys. możemy wrócić do strefy zielonej.

Ponadto premier zapowiedział rozwiązania prawne, które umożliwią wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się. - Proszę nie planować żadnych wyjazdów, żadnych nart w Austrii czy we Włoszech - wyjaśnił Mateusz Morawiecki.