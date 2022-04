OEX24 pod lupą skarbówki

Zarząd OEX S.A. poinformował, że 6 kwietnia 2022 r. spółka zależna Emitenta OEX24 Sp. z o.o. otrzymała protokół kontroli podatkowej, przeprowadzonej w OEX24 przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów, dotyczącej rzetelności rozliczeń podatku od towarów i usług z tytułu transakcji handlowych dokonywanych przez tę spółkę w okresie od marca do lipca 2019 r.



Urząd zarzucił OEX24 w protokole m.in. rzekomy udział w nielegalnie stworzonych łańcuchach transakcji, w których na wcześniejszym etapie obrotu wystąpiły nierzetelnie działające podmioty, w wyniku czego zakwestionował prawo OEX24 do odliczenia nadwyżki podatku naliczonego w podatku VAT za kontrolowany okres. Łączna wartość zakwestionowanego przez Urząd w Protokole podatku naliczonego wykazanego do zwrotu za ten okres, wynosi 1.967.754 zł.

OEX24 nie zgadza się z zarzutami

- Zarząd OEX24 nie zgadza się z twierdzeniami i zarzutami Urzędu i przygotowuje zastrzeżenia do protokołu, kwestionując w całości wynikające z niego ustalenia. Zważywszy na fakt, iż według zarządu OEX24, spółka ta dochowała w transakcjach będących przedmiotem kontroli należytej staranności poprzez stosowanie wszelkich procedur, m.in. w zakresie weryfikacji bezpośrednich kontrahentów i dokonywania transakcji zgodnie z zasadami rynkowymi, zdaniem zarządu OEX24 brak jest uzasadnienia prawnego i faktycznego do zakwestionowania prawa do odliczenia VAT w prowadzonych kontrolach podatkowych - podano w komuikacie.



W OEX24 prowadzonych jest przez Urząd szereg innych kontroli podatkowych dotyczących rzetelności rozliczeń podatku VAT za różne okresy w roku 2019 i 2020 (o łącznej kwocie podatku VAT do zwrotu równej 1.408 tys. zł). OEX24 jest też przedmiotem dwóch postępowań podatkowych prowadzonych przez Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku oddział Suwałki, dotyczących rzetelności rozliczeń podatku VAT (gdzie kwota kwestionowanego zwrotu podatku VAT wynosi 1.377 tys. zł).